Google Pixel 5a 5G在美日上市！加大電池售價更便宜

▲Google Pixel 5a 5G介紹。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

繼先前公開 Google Pixel 6 系列，Google 公司這次針對美國、日本市場推出 Google Pixel 5a，使用跟 Pixel 5 一樣的相機系統、一樣的高通S765G 八核心處理器與 Titan M 安全晶片，擁有 IP67等級防水防塵，售價 449 美元，僅新台幣 1.3 萬元。

如下表所示（表／記者洪聖壹製作），相較於去年推出的 Google Pixel 4a 5G，Pixel 5a 5G升級幅度頗多，而且今年的輕量版沒有 4G 款式可以選擇，防護等級從 4a 提供的第三代大猩猩康寧玻璃提升到第六代。

▲Google Pixel 5a 5G、Pixel 5 5G、Pixel 4a 5G規格比一比。（表／記者洪聖壹製作）

Google Pixel 5a 配備 6.34 吋、解析度 2400X1080 的螢幕，畫面更新率為 90Hz，搭載高通旗下 Qualcomm Snapdragon 765G行動平台，6GB RAM/128GB ROM，配備更大的4680mAh電池，強調正常使用下可以使用 48 小時的時間。機身還保留了 Pixel 4a 提供的實體指紋辨識跟 3.5mm 耳機孔設計，然後增加了 IP67防水防塵功能。

▲Google Pixel 5a 5G支援 IP67 防塵防水。（圖／取自Google）

拍攝系統則是升級到跟 Pixel 5 相同的 1200 萬畫素廣角、1600 萬畫素超廣角的雙鏡組配置，自拍鏡頭維持 800 萬畫素不變，同樣搭載 Android 11 作業系統，強調手機在夜拍、低光源拍這、HDR的處理上能夠保持清晰自然的照片，即便是錄影也能還原最真實的影像品質。

▲▼Google Pixel 5a 5G實拍，著重AI人像、夜間拍攝與場景辨識優化等處理。（圖／取自Google）

受到全球晶片短缺的影響，Google Pixel 5a 目前僅在美國及日本上市，Pixel 5a 同樣提供實體 SIM 卡跟 eSIM 的配置，美國地區售價為 449美元，折合新台幣約 1.2~1.3 萬元之間，即日起開放預購，預計美國當地時間 8 月 25 發售，日本地區為 51,700 元，除了 Google Play 商店外，也會在軟銀門市銷售，折合新台幣約 1.3 萬元。

至於同步推出的 Pixel 5a保護殼，共有黑色、白色、綠色與粉色四款，保護殼內層由 75% 的消費後再生塑料製成，每個外殼的總重量超過 34% 的再生塑料，在耐用度上經過超過 5,000 個小時的壓力測試，確保可以耐高溫、抵抗刺激性化學品與耐用性，預計在 Google Play 線上商店跟美國紐約Google實體門市展售，售價 29 美元。

▲▼Google Pixel 5a 5G手機殼有了新的變化，大量採用回收材質製作，並且經過耐用度測試。（圖／取自Google）