溫泉旅館滑倒「近2年無法工作」　港女求償6144萬結果出爐

▲香港藍姓女教師2016年在溫泉旅館滑倒，求償1500萬餘元，高院判賠154萬餘元。（圖／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

香港藍姓教師於2016年來台遊玩期間，在3月入住新北市璞石麗緻溫泉會館時，於1樓大廳滑倒，害她近2年無法工作，法院依業務過失傷害罪，判李姓清潔人員拘役50日，藍女再求償港幣1716萬餘元（折台幣6144萬餘元），一審判賠台幣219萬餘元，二審改判賠台幣155萬餘元。

藍女控訴，李姓清潔人員在拖地後，未在水漬濕滑處放置警示牌，害她吃完早餐後在電梯前滑倒，導致腳踝移位性骨折、關節脫位，害她支出醫療費用外，更因傷讓母親全職照顧18個月，不僅教職工作中斷、身體也因傷影響勞動能力，身心嚴重受創，向旅館及李女求償。

李女表示，她有放警示牌，只是離藍女滑倒的地點有段距離；旅館主張，藍女經過電梯口時，那邊的水已經乾了一部分，李女也有提醒她要注意，已盡相關責任，而藍女只是腳踝受傷，並不影響教職工作，認為求償金額過高。

高院認為，大廳電梯口是人員頻繁出入的地點，應隨時保持乾燥安全，而李女不僅沒注意，連警示牌都放在一邊，害藍女因此滑倒，判旅館跟李女應連帶賠償147萬餘元，旅館則另須懲罰性賠償藍女7萬餘元，共155萬餘元。

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