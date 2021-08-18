全球疫苗覆蓋率比一比　台灣兩劑疫苗劑次比僅2.9％、總排名96名

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

為控制疫情發展，讓旅遊業航空業能恢復正常，各國加速提升疫苗覆蓋率。對此，國民黨立委陳以信今（18）日在臉書指出，我國劑次人口比42％、兩劑疫苗劑次比僅2.9％，與世界各國比較起施打率太低排名96名。

陳以信表示，以最新國際疫苗施打統計來看，台灣與世界各國相較起來疫苗施打比率太低，目前全球疫苗施打的劑次人口比全球平均是62%，其中有41國已經超過100%；以國人常去的國家為例，新加坡劑次人口比為150%、兩劑都施打完成人口比為73%，中國大陸劑次人口比為134%、兩劑都完成人口比為56%，美國劑次人口比為108%、兩劑都完成人口比為51%，日本兩項數據分別為88%與38%，南韓低一些也有62%與19％；而台灣目前劑次人口比只有42%、兩劑完成人口比只有2.9%，全球排名竟是第96名。

陳以信認為，顯然由於政府疫苗政策失當，造成國人出國困難旅遊業叫苦連天，其次是疫苗護照，政府在此準備更是遠遠不足，政策一改再改莫衷一是。

陳以信指出，目前國際航空運輸協會IATA已開發COVID-19旅行護照，已有20多家航空業者採用，我國華航與長榮都已採用，政府應該借力使力以此為基礎來與國際接軌，否則如果政府執意要自行開發，就算唐鳳政委再厲害，發明一套只有台灣有的疫苗護照系統，只要其他國家不買帳國人一樣出不去。

陳以信呼籲政府不能一意孤行，要以國人在國際旅遊最大方便來考量，CDC應儘快接受IATA的認證標準，就是最能滿足時效需求，並與國際接軌的做法。