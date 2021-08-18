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聯亞先捧再殺？王鴻薇批「陳時中變股市操盤手」　他反問一句話

▲聯亞藥一度跌至82.9元。（圖／記者廖婕妤攝）

▲聯亞藥昨日一度跌至82.9元。（圖／記者廖婕妤攝）

記者嚴云岑／台北報導

聯亞疫苗未通過EUA審查，指揮官週日在廣播節目上稱讚聯亞，讓股價飆漲，2小時後卻跌破200元，遭台北市議員王鴻薇痛批「陳時中變股市操盤手」。陳時中今（18）日在記者會上被問及此事時反問，「我有稱讚聯亞嗎？」表示自己只提到聯亞的EUA仍在審查中，中午才會跟國人報告。

指揮官陳時中16日證實，經過專家會議後，聯亞疫苗EUA審查並未通過，消息一出使得當時還在興櫃市場交易的疫苗股聯亞藥（6562）股價大跌。

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王鴻薇17日在臉書發文指出，陳時中上廣播節目，除吹捧蔡政府的防疫政策外，還說聯亞的生產力非常好，一副聯亞很成功、隨時可以量產的態度，結果兩小時後，就在記者會上宣布聯亞未通過EUA審查。十分鐘內，聯亞藥股價殺到接近腰斬，「陳時中難道不知道自己的發言，會對市場有重大影響嗎？」

聯亞未通過EUA消息一出，當時還在興櫃市場交易的疫苗股聯亞藥（6562）股價大跌，股價急殺再度跌破200元，短短2分鐘跌幅超過16％，最低跌至140元，高低點價差近70元。

王鴻薇指出，陳時中身為指揮官，根本就不該在結果公布前有任何表態，稱讚或是批評都不應該，更何況是兩小時前還在誇讚，一轉眼馬上變成不通過，「最慘的還是一般的散戶老百姓，被當成白痴在耍。」

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