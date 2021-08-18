司馬庫斯大橋釣客失蹤3天尋獲　遺體卡落水處5.5公里外石縫





▲蔡姓釣客遭水沖走3日，18日午間終於被尋獲。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名年約50歲的蔡姓男子，15日與友人前往司馬庫斯大橋下釣魚，疑不慎踩空落水，遭湍急溪水沖走，經消防局多日搜尋，18日午間在下游5.5公里外的泰崗溪段、一處大石頭下找到遺體，消防局原本預計申請直升機協助吊掛下山，不過因天候無法配合，目前先由消防局啟動第二方案、派竹東器材車前往，以吊臂人員下降吊掛協助下山。

新竹縣消防局表示，蔡姓男子與友人共4人，15日前往尖石鄉司馬庫斯大橋下200公尺河床附近釣魚，期間年約50歲的蔡姓男子，疑不慎踩空落水，遭急流沖走，同行22歲褚姓男子也因急著求救，在途中不慎摔落山坡，脊椎受傷，勤務中心除派遣尖石及田埔分隊攜帶救溺裝備前往搶救，同時派遣第二大隊前往支援，以救護車將褚男送醫救治。

▲▼一連3日新竹縣消防局持續出動救援，終於在落水處5.5公里外的石縫中找到蔡男。

一連多日搜索，今日午間搜救人員終於在泰崗溪田埔與秀巒中間溪段，一塊大石頭下方找到蔡男的遺體，距離蔡男落水處，約有5.5公里距離。

消防局尋獲遺體後向消防署申請搜救直升機支援，但因天候因素無法配合，遂啟動第二預備方案，派遣竹東器材車，以吊臂人員下降吊掛協助下山。

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