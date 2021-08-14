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福建漳州驚傳「大浪捲走17人」！10人死亡1人失蹤

▲▼ 颱風，大浪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲大陸福建省漳州市有17名遊客被大浪捲走，其中10人死亡1人失蹤。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者閔文昱／綜合報導

大陸福建省漳州市驚傳嚴重落水意外，有17名遊客14日至漳州市漳浦縣的江口村附近海灘遊玩，不幸被大浪捲入海中，釀成10人死亡1人失蹤。目前當地警方還在調查確切事故原因。

根據陸媒《新華社》報導，當地搜救單位14日下午獲報有民眾落水，隨即出動漳州市、縣兩級全力組織搜救，目前已救出16人，其中10人經搶救無效死亡，6人生命體徵平穩，其餘1人還在搜救。事故發生的原因目前還在調查當中。

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