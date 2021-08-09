尋失蹤母只找到拖鞋和雨傘　彰化女落水漂一公里被發現遺體

▲婦人家屬在排水溝旁發現其雨傘及拖鞋，懷疑婦人可能落水。（圖／彰化縣消防局提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣秀水鄉1名60歲婦人，7日起不見蹤影，家人遍尋不著，當晚在一處排水溝旁發現婦人的拖鞋及雨傘，懷疑有落水可能，趕緊通報消防隊協尋，經消防人員2天搜救，9日上午7時許在距離落水處約1公里遠的下游發現婦人遺體，消防人員將其吊掛上岸，詳細死因由警方進一步釐清調查。

消防局指出，7日晚間近9時許接獲報案，稱尋找母親多時，最後在秀水鄉義興村三塊巷懷德堂納骨塔旁的排水溝，發現母親的拖鞋及雨傘，猜測可能落水，消防局立即派遣8車、2搜救生艇共12人前往搜救。

消防人員抵達現場發現，排水溝狹小、水流湍急，船艇無法下船，以岸巡為主，另請鹿港至下游處洋仔厝溝協助搜尋。搜救行動至深夜水流趨緩，消防人員著全套防寒衣下水搜尋，昨日並由消防人員、義消、救難協會及海巡人員以船艇方式進行搜救，也加派岸巡及空拍機來回搜索落水點至出海口，但仍未發現婦人身影。

▲▼搜救人員著全套防寒衣下水搜尋。（圖／彰化縣消防局提供）

今日清晨，搜救人員於下游處洋仔厝溪搜尋，因水流湍急，聯絡水利站人員將水門短暫關閉，以利搜尋；同日上午7時52分，在距離疑似落水處約1公里遠的洋仔厝溪頂番橋下的消波塊發現婦人遺體，隨即打開閘門降低水深，將她吊掛上岸

警方調查，經調閱落水處附近工廠的監視器，60歲黃姓婦人於7日下午2時許，在排水溝附近徘徊，隨後落水，詳細落水原因正釐清調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►明星打造透亮肌的秘密



【更多新聞】



ETtoday執董邱佩琳獲國際藝術協會美展大獎 淚憶恩師自勉「會好好創作」

幫媽PO爆系控ETC欠費是詐騙 執行署秒查打臉：母子都欠一併追繳