快訊／新北今增2例「感染源都不明」

記者楊蕓／新北報導

新北市18日增加2例本土個案，兩例個案的感染源都在調查中。新北市長侯友宜說明，今天兩例個案中，1人在台北工作，因陪同太太就診驗出PCR陽性，太太PCR呈陰性，因此，此案屬北市職場染疫或新北市轄內感染，仍在調查中。

另一名則是醫院看護，8/10驗PCR呈陰性，17日二度採檢驗出陽性，Ct值達27.65，傳播率較低，而同住的先生、兒子PCR皆為陰性，感染源釐清中。

▲新北市長侯友宜召開疫情說明記者會。（圖／新北市政府提供）

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，為2例男性、4例女性，個案分布為台北市4例、新北市2例；其中2例為已知感染源、4例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,407,073例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,389,646例排除)，其中15,891例確診。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、台北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。