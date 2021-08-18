LIVE／新北＋2「促中央補足疫苗量防Delta」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。新北市今天增加2例，另面對Delta病毒來勢洶洶，市長侯友宜上午市政會議中再向中央喊話，盼盡快補足疫苗數量，讓民眾有更多選擇，下午召開防疫記者會說明最新疫情變化，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲新北市長侯友宜召開疫情說明記者會。（圖／新北市政府提供）

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，為2例男性、4例女性，個案分布為台北市4例、新北市2例；其中2例為已知感染源、4例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,407,073例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,389,646例排除)，其中15,891例確診。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、台北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。