台電單月爆3確診「定調群聚感染」　陳時中：整層PCR、分流上班

記者嚴云岑／台北報導

台電一個月爆出3例確診，北市衛生局已定調為群聚感染，要求熱區業務處所在樓層今（18）日起清空3天，並匡列67人居家隔離至8月30日。中央流行疫情指揮中心表示，現在已對確診樓層員工作PCR檢驗，待整棟大樓做完整清消後採分流上班，今日他棟也採分流上班，僅1/2員工到班，下午檢驗結果將陸續出爐。

台電總管理處先是在10日爆出有一名員工確診，當時台電表示已啟動相關緊急應變措施，確診員工同組同仁及其他密切接觸者已安排全面接受PCR檢測。針對其他疑似密切接觸者也安排進行快篩檢測，並要求加強自主健康管理。然而，台電總管理處16日又傳出一人確診，個案是在二次快篩時出現陽性反應，後來進行PCR檢測確認染疫。

台電證實此事，但對於是否為群聚感染，則表示還需要疫調單位進行調查，已經採取分離辦公，一半員工進行居家上班，並且全面進行清理消毒，目前暫時預定居家上班14天。

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國內的突破性感染情況，大多為境外移入個案，本土個案自3月22日至8月8日的統計數據顯示，完整接種2劑AZ疫苗後，共有5例在完整接種後0到13天確診，另有6例接種第2劑後，滿14天以上染疫，疫苗突破率約0.002％。