最新！超可愛三麗鷗口罩限量賣　加碼LINE FRIENDS海邊戲水款Q爆

▲最新三麗鷗、LINE FRIENDS醫療口罩開賣了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

三麗鷗、LINE FRIENDS鐵粉照過來！最新夏季限定「肖像醫療口罩」又來了，這次不僅有熊大、兔兔和莎莉一起在海邊戲水的款式，還有三麗鷗明星們像是凱蒂貓、美樂蒂、雙子星等搭配水果、花草的可愛文青口罩，通通超欠收，即日起於指定通路限量開賣。

▲熊大、兔兔及莎莉海邊戲水口罩超可愛。



▲三麗鷗口罩則集結各式三麗鷗明星搭配花草圖案十分療癒。



台歐最新醫療口罩登場，首推這款「LINE FRIENDS樂活一夏」，可以看到熊大、兔兔及莎莉一起到海邊玩耍，其中，熊大、兔兔開心曬著日光浴，而調皮莎莉則埋進沙子當中，可愛到不行，而另一款「三麗鷗盛夏果實」則是每盒都有粉紅、粉色2種顏色及款式，凱蒂貓、布丁狗、雙子星印在了粉色款上，美樂蒂、庫洛米和帕恰狗則是粉綠款，搭配水果、花草圖案，可愛又帶有文青感，鐵粉一定要收，即日起於康是美、屈臣氏、杏一、日藥本舖門市及線上momo、PChome等限量開賣。

▲台灣親親JIUJIU口罩近日也推全新「韓式4D口罩」。

另，台灣親親JIUJIU口罩近日也推出全新「韓式4D口罩」，採用現在正夯的4D立體三片式設計，撐開來呈現「盒子狀」，提升透氣度，同時也因為口罩與臉部接觸面積變小，讓女孩們再也不用擔心戴口罩脫妝或是口罩肌了，一共有奶茶裸棕、乾燥玫瑰、杏仁霧灰、玉韻松綠、迷霧沙紫等顏色選擇。

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