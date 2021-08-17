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社會 社會焦點 保障人權

「國道救雞」禪師挨告！大老闆託他把兒帶到美國顧　怒控詐7千萬

▲▼釋悟善禪師付清100萬登記選總統。（圖／釋悟善禪師提供）

▲俗名黃多玉的釋悟善禪師，曾繳交百萬保證金登記參與2020年總統大選。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

1家電子儀器廠董座，長年為了小兒子患有妥瑞氏症操煩，俗名黃多玉的釋悟善禪師建議，把孩子帶到西方躲避冤親債主，董座把孩子託付黃帶到美國生活，並陸續匯款6、7000萬元，去年發現孩子狀況未好轉，怒告黃和2名信徒涉嫌詐欺，但因董娘和女兒都證稱，弟弟在美狀況不錯，且念完高中才回來，台北地檢署17日處分不起訴。

黃多玉自稱悟善文化基金會創辦人，是來自韓國的華僑，曾登記參選2020年總統大選，號稱「史上第一個出家人登記選總統」，參選事蹟包含12年內自掏腰包捐款超過1億元、在國道上不顧危險只為救一隻雞。

2010年間，本案提告的董事長和妻子，因小兒子有妥瑞氏症，又有不斷洗手、開關門等強迫症行為，嚴重影響生活，積極尋求協助時，認識了黃多玉，因黃多玉說孩子「冤親債主多，要到西方躲避」，董事長和妻子決定將孩子託付給黃帶去美國，並不時匯款資助孩子的生活、就學費用。

青少年，手機，網路，同儕（圖／視覺中國CFP）

▲董事長的妻子和女兒都證稱，弟弟在美國生活狀況好很多。（示意圖／視覺中國CFP）

2020年，孩子回台灣後，董事長認為，情況完全沒有好轉，懷疑黃以幫忙照顧孩子為由，詐騙了他多年來轉帳的6、7000萬元，控告黃和協助遊說、提供帳戶的蔡姓、郭姓信徒涉嫌詐欺。

不過董事長妻子和女兒出庭證稱，她們母女倆從2013年起，多次到美國旅遊、遊學，並順便探視弟弟，母女分別證稱，她們看到的弟弟，在美國生活狀況比以前好很多，董事長妻子表明當初就很願意負擔小兒子在美生活費，也對小兒子能順利念完高中感到欣慰。

檢察官因此認為，黃的確有協助安排孩子的念書和生活事宜，有關董事長匯款是否確實用在孩子身上，屬於民事糾紛，但無證據顯示黃和2名信徒涉嫌詐欺，因此處分不起訴。

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