阿富汗為何淪落至此？卡神楊蕙如1句「道破真相」　曝給台灣的教訓

▲武裝組織塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

阿富汗首都喀布爾迅速被塔利班（Taliban）攻占，人民逃難的殘酷畫面流出後，震撼全世界，讓部分人士擔心，未來台灣可能也會面臨同樣的局面，卡神楊蕙如則認為，阿富汗會走到今天這一步，「是因為他們的執政團隊貪污腐敗，內神通外鬼」，強調自己的國家，要靠自己來守衛。

卡神楊蕙如稍早在臉書發文，阿富汗之所有會淪落，是因為執政團隊「貪汙腐敗」，內神通外鬼，美軍給的武器，隔天就出現在塔利班的軍營裡，「請問這樣誰要幫你守衛國家？」他認為，自己的國家要自己守護，自己的強盛要靠自己建立。

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楊蕙如提到，「我不敢說台灣沒有和中共眉來眼去的政黨，我不敢說台灣完全沒有貪污腐敗的政客，但我們有全世界最優秀素質最高的人民」，全世界都守不住的新冠肺炎，全世界都抵抗不了的變種病毒，台灣靠人民自律自助，成功守下第一波，也即將守下第二波，「阿富汗的陷落，唯一給我們的教訓就是天助自助者，失敗主義或是疑美通共的人都給我吃大便去吧！」

美國撤軍阿富汗，部分人士擔心台灣等盟友也恐遭遺棄。美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）17日予以駁斥，強調美國為阿國流血流淚20年，且阿富汗與台灣情況不同，美國對台承諾也一如既往堅實。