藝術季開幕「超狂自助吧現場」曝！縣府認了防疫缺失：處最高罰則

▲台東南迴藝術季開幕餐敘出現多項防疫缺失。（圖／翻攝自《就是礙台東》臉書社團）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東縣府今年重啟南迴計畫，推出「南迴藝術季」，並於17日在臉書粉專PO出開幕式餐敘照片，不料卻因現場沒設梅花座、隔板等防疫措施而引起軒然大波。對此，台東縣府稍早做出回應，表示開幕活動餐敘「確有改善空間」；衛生局也表示，後續將依防疫相關規定處以最高罰則1.5萬元。

台東「南迴藝術季」14日傍晚在尚武9420濱海休憩區舉辦開幕式活動，現場提供自助餐食，邀請民眾與官員大啖美食，但活動照片曝光後，網友卻發現，明明還在二級警戒期間，但餐敘活動現場卻未設梅花座，座位與座位間也沒有隔板、沒間隔1.5公尺距離，甚至自助吧都沒有專人夾菜，質疑現場多項缺失違反中央防疫規定，恐成疫情破口。

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對此，台東縣府今(21日)回應，當天開幕活動是委託廠商辦理，現場採單一入口，並依照中央防疫規範，進行相關防疫檢測管制，包括酒精、量測體溫及實聯制，同時現場也控制在100人以下。

縣府指出，當日主要是藉由開幕活動宣告南迴藝術季起跑，且考量疫情之故，僅邀請藝術家及南迴四鄉代表，縮小辦理，並備有簡易餐點，其開幕重點著重在介紹南迴藝術季起跑，讓各界了解南迴藝術季的精神，同時希望能帶動地方產業與在地文化結合，展現南迴豐富的生命力與創作能力，不料卻意外發生插曲。

針對民眾質疑現場用餐防疫缺失，縣府坦承「確有改善空間」；衛生局後續亦諮詢了解當日情況，並表示將依防疫相關規定處以最高罰則。另縣府文化處團隊有督導不周之責，已連夜檢討，台東縣府未來舉辦任何活動，務必嚴守相關規範、提高防疫標準。