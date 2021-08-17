監造主任逃生梯墜落身亡　台東垃圾焚化爐遭勒令停工　

▲台東垃圾焚化爐發生工安意外。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東垃圾焚化爐16日上午發生一起不幸工安意外事故，技術服務廠商(PCM) 一名廖姓監造主任，被發現於東側逃生梯墜落，經同事發現立刻通報警消並送往醫院急救，廖男仍不幸宣告不治。台東縣政府環保局已主動通報勞檢並全廠停工中，後續待勞檢現勘後依指示意見進行。

台東縣政府環保局表示，16日上午8點多發生51歲的廖姓監造主任從東側逃生梯墜落事故，經廠區內其他人員發現後立即報案，第一時間雖緊急送醫，仍於10點55分不幸離世。環保局指出，據當時現場狀況推測，廖主任可能由東側逃生梯往空氣冷凝系統執行環境安全衛生監督時，不幸發生意外墜樓，但逃生梯欄杆無損壞、高度正常，警方鑑識人員已立即進場鑑識，並將現場證物帶回分析，詳細情形仍待警方判斷事故發生原因後釐清。

▲台東垃圾焚化爐發生工安意外。（圖／記者楊漢聲翻攝）

技術服務廠商中興工程顧問主管跟家屬已於16日下午抵達殯儀館，台東縣政府環保局也指派專人協助後續事宜，17日勞動部職業安全衛生署(南區職業安全衛生中心)也派人執行現場查察，縣府社會處亦派員陪同並協助申請慰問金，所有工程皆以安全至上，台東縣府目前已下令全面停工，等候勞檢判定。

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