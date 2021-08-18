國1黑車驚悚翻3圈影片曝　她「超冷靜6次OMG」獲讚：ESP介入嗎

記者陳俊宏／綜合報導

國道1號南下47.6公里、林口靠近桃園路段發生一起車禍，一輛轎車失控撞上內側護欄，翻了三圈才停下，驚險過程全被後方民眾的行車記錄器拍下。而目擊女子的反應超冷靜，讓網友大讚「這個情緒是ESP（動態穩定系統）介入嗎？這麼穩定。」

事發於14日晚間10時許，根據「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube分享行車記錄器影片，只見一輛黑車要從外側切到中線，但同時內側另一輛白車也要切到中線，兩車險些碰在一起，只見黑車緊急切回外側，但車身開始搖晃、失控，整輛車大迴轉撞上內側護欄，翻了三圈才停下。

▲▼黑車、白車同時要切到中線，黑車閃過開始失控。（圖／翻攝「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube）

後方車輛全程目睹驚悚事故，可以聽到坐在副駕駛的女子淡定連說6次「Oh My God」，並說「齁～老公」，還跟老公解釋車禍原因，「它過來，它閃它。」

對此，許多網友表示，「這個情緒是ESP（動態穩定系統）介入嗎？這麼穩定」、「在這麼緊張的時刻，旁邊的聲音這麼安撫情緒，如果是標準尖叫加亂叫，其實更容易令人發生不必要的危險」、「這女生在現實遇到車禍的反應，比我在遊戲中撞車還冷靜。」

《TVBS新聞網》報導，翻車的是蔣姓男駕駛，他和車上朋友都有繫上安全帶，所幸僅有擦挫傷，沒有大礙。警方將通知白車駕駛到案說明。

▲▼黑車撞上護欄翻了三圈才停下。（圖／翻攝「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube）

