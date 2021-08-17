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快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！130cm從水溝拉起畫面曝光

▲▼快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！130cm從水溝拉起畫面曝光。（圖／林寓佑議員提供）

▲竹北逃家的「不咬人鱷魚」找到了。（圖／林寓佑議員提供，下同）

記者黃宥寧、鄒鎮宇／新竹報導

新竹縣一名馴鱷師「沙西米」飼養的130公分鱷魚「小鱷」逃家後，雖飼主表示不會主動攻擊人，但也讓附近民眾擔心害怕。對此，新崙里里長劉旦貴表示，17日晚間10時50分許已在新崙里活動中心前順利將「小鱷」抓補。

劉旦貴17日晚間表示，這次可以順利抓補「小鱷」，主要是因為一名彰化的爬蟲專家北上幫忙，加上巡守隊等人沿著周邊尋找，且林寓佑議員也來回關心好幾次，最後眾人沿路開水溝蓋檢查，才順利在新崙里活動中心找到「小鱷」，「鱷魚終於安全回到家，請大家不要擔心」。

▲▼快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！130cm從水溝拉起畫面曝光。（圖／林寓佑議員提供）

▲▼小鱷已安全回家。（圖／林寓佑議員提供，下同）

▲▼快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！130cm從水溝拉起畫面曝光。（圖／林寓佑議員提供）

據了解，新竹正妹訓鱷師「沙西米」時常臉書粉絲專業分享飼養鱷魚生活點滴，但鱷魚「小鱷」15日晚間卻默默溜出家中，讓她非常擔心，強調小鱷今年24歲，因前飼主過世她才接手，個性內向的小鱷，龜毛只吃魚，希望民眾可以幫忙注意也別害怕。

沙西米說，小鱷是眼鏡凱門鱷，半年前原飼主去世，原飼主家人到處找尋可以安置小鱷，但幾個單位都表示沒有剩餘空間可以再飼養小鱷，輾轉後才到她這邊進行收養，「真的很抱歉造成困擾！」

▲▼快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！130cm從水溝拉起畫面曝光。（圖／林寓佑議員提供）

▲▼快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！130cm從水溝拉起畫面曝光。（圖／林寓佑議員提供）

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