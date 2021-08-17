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美國投資20年…陳文茜分析「阿富汗被拋棄」內幕　網：台灣醒醒吧

▲▼武裝組織塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）

▲武裝組織塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國發動的阿富汗戰爭歷時20年，造成數十萬人死亡，數百萬平民流離失所，西方國家駐軍及外交人員陸續撤離後，民兵組織塔利班（Taliban）火速擊潰政府軍，並且即將重返執政。對此，資深媒體人陳文茜直言，美國20年來，重大軍事行動都錯誤，「當拜登宣布撤軍時間表，等於告訴所有阿富汗人，我們放棄你們了。」

陳文茜16日在臉書發文表示，阿富汗戰爭20年，事實上美國扶植的政府只實質控制喀布爾，其他地區都是軍閥割據，「20年來，阿富汗政府從未真正獲得民心，而軍閥怎麼可能和激進勢力打仗？他們只是來分配好處的，有危險當然逃了。」

▲▼阿富汗當地民眾至試圖進入喀布爾國際機場。（圖／路透社）

▲阿富汗當地民眾至試圖進入喀布爾國際機場。（圖／路透社）

陳文茜認為，二十年，美國從未真正消滅塔利班，「扶植的政府總是脫離不了貪腐。一個稱自己為聖戰，一個只想分錢，戰爭打起來，不到三個月當美國棄守時，勝負可以在一天之內。」而美國錯估形勢，不只大使館匆促撤離，許多當地協助美國對抗塔利班的人可能來不及離開，「他們將成難民，或是接受殘酷報復懲罰。」

陳文茜引述紐約時報統計，美國共在當地投資設施、武器、軍事訓練830億美元（約新台幣2兆3000億元），美國因為911恐攻，攻打阿富汗戰爭，1978年蘇聯在此扶植無神論政府，也遭到阿富汗反抗，共9年戰爭，蘇聯落敗。

▲美國駐阿富汗大使館門前已空無一人。（圖／翻攝新華社）

▲美國駐阿富汗大使館門前已空無一人。（圖／翻攝新華社）

陳文茜指出，阿富汗沒有石油，卻是戰略要地，和俄羅斯、烏茲別克三盟國接壤，和新疆接壤，和巴基斯坦接壤，沒有強國可以征服這個國家，正如越南，而美國情報機構對於阿富汗、敍利亞、伊拉克⋯所有情勢判斷的錯誤準確率高達100%，「20年來，重大軍事行動都錯誤，無論入侵、還是撤離。」

文章曝光後，引發不少討論，其中有網友就認為，「今日阿富汗，明日台灣」、「美國干涉過的國家，哪一個國家是好結果的」、「台灣人醒醒吧」、「美國在阿富汗扶植的只是ㄧ個貪腐的政府是最主要重點」、「從來不是支持盟友，是支配盟友。用完就丟，別妄想會帶回美國」、「前例多了，利用完就放棄！台灣挫勒蛋！」

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