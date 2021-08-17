美撤在台美軍　江啟臣：兩蔣保今日安康…國民黨執政不會變阿富汗

▲江啟臣強調，國民黨執政台灣不會成為阿富汗。（圖／翻攝江啟臣臉書）



記者黃巈禾／台北報導

美國撤軍後，塔利班推翻總統甘尼的政權。國民黨藉此拋出「今日阿富汗，明日台灣」，民進黨反批1949年國民黨敗北來台。對此，國民黨主席江啟臣表示，1970年代美國撤出在台美軍，幸好有兩位蔣總統才守住台澎金馬的防線，換得今日安康，而阿富汗帶來的教訓是「莊敬自強」的重要。

江啟臣表示，過去幾天，隨著美國從阿富汗撤軍，塔利班反抗軍迅速攻佔全國各省，更在週末控制喀布爾，阿富汗人民搶搭軍機逃離，甚至攀爬機身摔下身亡的畫面，讓許多國人震撼而不忍，而綠營竟藉此嘲諷1949年的國民黨，漠視戰後國民黨如何胼手胝足，在中共威脅下守住台彭金馬的安全，不僅顯露出對人道悲劇的「不仁」，更是歷史失憶的「不智」。

▲人民試圖進入阿富汗喀布爾的國際機場。（圖／路透）



江啟臣指出，二戰落幕以來，台灣的和平安全從非理所當然，而是國民黨領導下的國軍弟兄，在古寧頭、九三砲戰、八二三這一系列前線戰役中守下來，民進黨用1949年的歷史來嘲諷國民黨，是對這些浴血捍衛台灣的國軍將士極端的羞辱，也是對國魂的褻瀆！

「美軍撤軍的場景，我們也不陌生。」江啟臣提到，1970年代隨美國走向「聯共制蘇」，不也把駐台美軍撤出，當年不僅造成國人憤慨，更讓台灣一時顯得風雨飄搖、人心惶惶，幸有將士用命的國軍，在兩位蔣總統先後領導下，守住台澎金馬的防線，才換得今日安康。

▲塔利班宣布控制總統府後，阿富汗難民擠爆C-17軍機。（圖／路透）



江啟臣提及，到今天國人津津樂道的「護國神山」台積電等高科技產業，讓台灣佔據全球供應鏈的樞紐角色，讓美日歐洲等強權都得看重，民進黨卻罕有感念，當年如李國鼎、孫運璿等國民黨官僚的遠見與推動，而在兩岸制度競爭下，最為台灣社會珍惜「民主、自由、人權」等價值，背後更有國民黨先輩的倡議努力，並寫入《中華民國憲法》，才能成為團結全民誓死捍衛的標的。

江啟臣批評，民進黨口口聲聲說「愛台灣」，卻無視台灣當前的安全穩定，有多少國民黨先輩的努力；民進黨常鼓吹「抗中護台」，卻罕見對曾戍守台灣國軍的尊重，阿富汗的人道悲劇，絕不是拿來嘲諷嘴砲的。

江啟臣強調，阿富汗帶給我們的真正教訓，是「莊敬自強」的重要，任何政府若只懂得抱別人大腿，欠缺遠見與對抗威脅的準備與決心，就可能在片刻間傾覆，並辜負人民，台灣會不會步上阿富汗後塵，正取決於主政者的智慧與態度！