台灣要當「以色列還是阿富汗」　李正皓：為自己而戰美國永遠挺你

▲阿富汗局勢變天，也成為台灣政治人物討論台海情勢的借鏡。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美軍撤離阿富汗，造成阿富汗局勢變天，相關話題也成為台灣政治人物解讀台海情勢的借鏡。對此名嘴李正皓表示，台灣想當以色列還是阿富汗政府，台灣當以色列敢為自己而戰，美國自然永遠會站在你身邊。

李正皓在三立政論節目《前進新台灣》指出，美國總統拜登在阿富汗情勢談話中提到，「美軍不應該，也沒有辦法為一個不願意為自己而戰的軍隊而戰」。

李正皓強調，台灣要當以色列還是阿富汗？台灣當以色列敢為自己而戰，美國永遠站在你身邊，台灣像阿富汗政府軍如此軟弱，美軍當然隨時說bye bye就bye bye。

▲李正皓強調，台灣像以色列一樣敢為自己而戰，美國就永遠會站在自己身邊。（圖／翻攝自李正皓臉書）



李正皓分析，國家的國際關係，本來就不是婚姻關係的山盟海誓，國際關係就是利益關係，台灣能夠創造利益讓美國站在身邊，雙方永遠都是朋友，就像當初國民黨統治的台灣，從來沒有創造利益給美國，1979年被美國斷交剛好而已。

李正皓強調，因為台灣人很強悍，從1979年美軍撤軍到現在，沒有1個解放軍打到台灣的首都，可是美軍撤軍阿富汗不到1個月，塔利班就攻進首都喀布爾，所以台灣跟阿富汗本來就無法類比。

李正皓說，阿富汗給的教訓就是，台灣不可以自己先軟弱，不可以自己附和中國的大外宣，守衛台灣只有自己做得到。

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