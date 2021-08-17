軍公教加薪4年前＋3%明年可再調整？　行政院說話了

▲行政院尚未定案明年軍公教待遇是否調整。圖為陸軍。（示意圖／陸軍司令部提供）

文／中央社

根據行政院人事行政總處資料顯示，軍公教在民國88年以前幾乎年年加薪，但其後只有在90年、94年、100年、107年調薪，幅度皆為3%。行政院官員今天表示，關於明年軍公教待遇是否調整，行政院將經綜合考量後，待定案再對外說明。

「軍公教員工待遇審議委員會」每年都會就政府財政狀況、消費者物價指數變動情形、平均每人國民所得、經濟成長率及民間企業薪資水準等指標進行討論，並向行政院提出政策建議。

行政院人事行政總處人事長施能傑今天對中央社記者表示，軍公教員工待遇審議委員會已依程序開會完成，並將意見簽給行政院做決定。

據了解，軍公教員工待遇審議委員會的討論意見，主要是就整體疫情考量做出建議。政院官員則表示，行政院將經綜合考量後再做出最後決定，定案後一併對外說明。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天質疑，行政院人事總處13日「偷偷摸摸」召開薪資委員會，決議明年軍公教不調薪，會中完全沒有基層代表，只能照行政院的說法去做結論。

全教總表示，軍公教調薪「是權利，不是施捨；是尊嚴，不是工具」。呼籲政府參考經濟成長率、民間企業薪資成長、物價指數、重要民生物資指數等數據，不要拿其他無關的事由推卸責任。