蔡英文大推「斯卡羅」！1小時破千討論　名導：錯過的歷史補起來

▲斯卡羅。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者黃巈禾／台北報導

公視史詩旗艦影集《斯卡羅》14日首播，還原1867年恆春半島南端「羅妹號事件」。總統蔡英文今（15）日也透過臉書大力宣傳，吸引大批網友留言討論。

蔡英文表示，這部由曹瑞原導演執導、改編自陳耀昌醫師小說的戲劇，以1867年的「羅妹號事件」為背景，呈現出百年前恆春半島上不同族群與文化的交會。這是孕育自台灣這片土地，獨特而波瀾壯闊的故事。

蔡英文指出，和《我們與惡的距離》及《天橋上的魔術師》公視影集一樣，《斯卡羅》也是文化部透過前瞻基礎建設計畫力挺，協助公視產製的旗艦台劇，希望用比過去更高的製作技術和格局，來帶動台灣影視音產業的發展，讓本土的IP、演員和製作人才，都能被國際看見，「我要邀請大家，防疫期間，一起在家收看斯卡羅，用行動支持台灣的戲劇！」

蔡英文貼文發佈後，知名導演葉天倫也留言「這些我們錯過的歷史，要一一補起來！」、台南市長黃偉哲則說「感謝總統的推薦及文化部的支持！斯卡羅中的府城聚落就是在台南鹽水岸內糖廠影視基地拍攝，這也是台灣影視界第一座歷史劇主場景。」

屏東縣長潘孟安也留言「斯卡羅是台灣首部台版大河劇，九成場景在屏東拍攝，劇中的羅妹號事件，過去教科書淡淡帶過，卻是154年前真真實實在我們家鄉恆春半島上發生的歷史，是台灣首次和世界的交會，從此改變了台灣的歷史和命運，至今仍深深影響！」

該篇文章一小時內吸引千位網友留言，「看了前兩集，完全被震懾」、「超期待的，也讓孩子們一起看，更讓孩子了解台灣歷史」、「場景美術，演員造型跟妝容都超厲害」、「前瞻計畫真的太冤枉了，被抹黑到不行。今天看了前兩集，演員演技驚艷不說，場景也非常用心，非常期待後續會有什麼發展」。