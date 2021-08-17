疫苗數位證明先推！但還不宜做通行證　陳時中：要先拉高覆蓋率

▲新冠疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心規劃「疫苗數位證明簽發平台」提供疫苗接種與篩檢相關證明，並於昨日開會討論。指揮官陳時中今（17）日說明，數位證明規劃會持續執行，但目前覆蓋率不高，不能以有無接種疫苗來作為通行證或限制民眾，暫時還不宜推動。

陳時中表示，昨天法制組有邀集相關專家開會討論，會中對於相關名稱的適用性、表達完整性都還有意見，例如名稱本來打算用「數位護照」一詞，但又擔心會被誤會變成使用該證明才能進出某一場合的限制，或者要求。除相關名稱要重新思考，相關證明作為通行證於現階段還不宜推動，要等疫苗覆蓋率拉高，再來討論使用方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中進一步解釋，證明推動的腳步不會停，但是作為通行證現在還不宜，證明本身會盡快來做，但使用方式要另外談。

至於多少覆蓋率才足以推行？指揮中心副指揮官陳宗彥表示，大家只是充分交換意見，目前國內覆蓋率還沒過半，雖說要到一定比例，學者專家間尚未特別討論一定要打到多少；而何時上路執行也還有待討論。

根據指揮中心統計，國內目前疫苗累計接種 9,887,295 人次，接種人口涵蓋率 39.21%，劑次人口比 42.13(劑/每百人)。