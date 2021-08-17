《斯卡羅》大股頭傳癌末　她曝最新近況「他很好，還在努力奮鬥」

▲民進黨立委伍麗華。（資料照／記者湯興漢攝）



記者呂晏慈／台北報導

公視旗艦大戲《斯卡羅》14日首播後引起廣大迴響，但戲中飾演琅十八社大股頭「卓杞篤」的查馬克・法拉屋樂，卻傳出淋巴癌末期消息。曾在學校與查馬克共事多年的民進黨立委伍麗華17日中午受訪表示，謝謝外界關心，「他很好，還在努力奮鬥，現在待在家裡，想安靜地跟家人在一起」，並為查馬克祈禱加油。

查馬克・法拉屋樂是屏東泰武國小教導主任，他耗費10多年深入部落採集古調，並成立「泰武國小古謠傳唱隊」，其中的音樂專輯《唱一首好聽的歌》曾入圍第18屆金曲獎，更帶著孩子站上世界舞台，讓排灣族歌謠在法國、盧森堡、比利時、德國、日本等國傳唱。

伍麗華受訪表示，在《斯卡羅》殺青之後，輾轉得知查馬克生病的消息，內心很受衝擊，現在查馬克待在家裡，安靜地跟家人在一起，謝謝外界的關心，「他很好，還在努力奮鬥。」

伍麗華說，查馬克是個帶著文化、智慧發光的人，他是個「奇葩」，除了很堅強之外，也花太多時間在幫助別人、培育別人，而現在他的家人真的很需要他的陪伴，「他的朋友、受他照顧的人太多了，大家現在都默默為他祈禱，他也真的很努力。」

「該怎麼說，想到這些都會很難過」，伍麗華談及，她在擔任國小校長期間曾與查馬克共事，2009年八八風災期間，許多南台灣山區部落被迫遷村，在長達兩年的學校搬遷重建期，查馬克始終堅持「環境不能影響文化的學習」理念，因為文化的學習是跟時間賽跑，不能讓孩子靈魂的學習停止。

伍麗華回憶，當時，查馬克在帳篷下教授孩子們木雕、古謠，帶孩子們回到因為風災變得殘破不堪的聖山大武山，以安慰祖靈，甚至組織了假日民族學校，邀請部落耆老擔任老師，傳承文化，「他不斷在實踐，重新讓大家看到不一樣的教育型態，是前無古人、後無來者。」

伍麗華表示，查馬克教授孩子們唱部落古調，讓孩子可以用自己的聲音唱自己的歌，而不是亂唱別人的歌，完成了很多不可能的任務，且這些做法後來都成為全台灣推動民族教育的示範，「我們都是跟他學習的人。」