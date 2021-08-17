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《斯卡羅》大股頭傳淋巴癌末期　好友發文集氣

▲▼卓杞篤,查馬克・法拉屋樂。（圖／翻攝自Facebook／斯卡羅 SEQALU：Formosa 1867）

▲飾演琅十八社大股頭「卓杞篤」的查馬克・法拉屋樂。（圖／翻攝自Facebook／斯卡羅 SEQALU：Formosa 1867）

記者葉國吏／綜合報導　

公視旗艦大戲《斯卡羅》14日首播後引起極大迴響，不過戲中飾演琅十八社大股頭「卓杞篤」的查馬克・法拉屋樂，卻傳出淋巴癌末期消息，對此導演曹瑞原表示「親近的人說他還有意識，我跟劇組人員說，我們就先幫他禱告。」

查馬克・法拉屋樂是屏東泰武國小教導主任，成立「泰武國小古謠傳唱隊」、教學童練唱排灣族的古老歌謠，甚至還以傳統音樂專輯《唱一首好聽的歌》曾入圍第18屆金曲獎，還曾在2017年獲得師鐸獎。山地原住民立委伍麗華14日曾在臉書發文透露「這部戲殺青之後，我輾轉得知查馬克生病的消息，內心很多衝擊。」消息傳出後也引起許多好友發文集氣。

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根據《中國時報》報導，導演曹瑞原曾經談到他跟查馬克的合作，大讚他族語講得很好，「演員對戲都能感受他的氣場」，角色渾然天成。如今傳出病重消息，曹瑞原表示，查馬克之前宣傳時曾有邀請他，當時他就回訊「身體不舒服」，直到上週首映還是如此。

曹瑞原透露，查馬克對未來有很大的理想，看得出他對這塊土地的熱愛，「我們還是讓他安靜，休養比較重要，我們也只能等消息」。

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