林穎孟推性別友善店家電子書　建立多元性別服務參考指引

▲林穎孟推行性別友善電子書。（圖／翻攝林穎孟臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

無黨籍台北市議員林穎孟17日於臉書發文，表示已爭取成功推行性別友善店家電子書，輔導商家打造性別友善的環境，並要求商業處為申請性別友善標章的店家，建立服務參考指引。

林穎孟表示，日常的性別友善資源，是多元家庭、同志伴侶們最關心的事項之一。如每年10月的同志大遊行，總有來自世界各地的同志遊客到訪，台北市的友善服務商家，都是共創彩虹商機不可或缺的一環。

林穎孟認為，雖然台北市商業處自2016年推出「友善店家」標章，至今已有569個店家申請獲得性別友善認證，但標章並無任何審核程序，部分商家其實不了解性別友善的實質意涵，也不清楚服務多元性別族群應該注意的事項。因此林穎孟建請商業處，為申請性別友善標章的店家建立服務參考指引。

林穎孟解釋，參考指引將包括使用性別中立的稱謂、放置性別友善文宣或掛置六色彩虹旗、避免刻意區分客人的性別角色、避免探詢與服務無關的個人隱私等等。也承諾未來會繼續在議會為打造友善的台北盡心盡力。

過去林穎孟曾遭爆料違法解雇助理、請生理假要附憑證，之後因解雇理由及片面變更勞動條件，被勞動部「不當勞動裁決委員會」認定違法，判定林穎孟已構成「不當勞動行為」依法裁罰。