「年薪百萬是假議題！」她說9成上班族拿不到　籲認清現實做3件事

▲很多上班族終其一生都拿不到年薪百萬。（示意圖／Pixabay）



【當年薪百萬是個假議題，你永遠拿不到，怎麼辦？】

文／洪雪珍

最近做直播，小編設定的主題原來是「怎麼拿到年薪百萬」，我一看就說：

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「年薪百萬，根本是個假議題。」

這把小編嚇一跳，大家都想追求年薪百萬，這個說法乍聽很奇怪。很簡單，台灣的統計數字明白顯示，九成上班族的薪水低於百萬，絕大多數終其一生拿不到百萬年薪。當我們費盡唇舌討論如何拿到年薪百萬，對於全台灣1146萬上班族中的9成，逾1千萬人不僅無濟於事，還讓他們挫折，感到努力無用。

賽道決定薪資

關於薪水，要具備的第一個認知是在哪個賽道，高速公路﹑省道或小巷子。在高速公路，奔馳的是百萬跑車，甚至是千萬名車；在省道，幾十萬元的國產二手車就很強；在小巷子，騎單車反而比較好使，租Ubike就夠用。這個比喻在說什麼？只有一個，多數人拿什麼薪水老早注定，看的是本身具有的條件。

首先，決定百萬賽道是哪些因素？

●第一個是產業

●第二個是企業

●第三個是職務與位階

我有個斜槓學生漂亮時尚，穿戴講究，當然是個愛買小姐，辦了幾次二手市集出清存貨，我曾去掃貨一次，一看都是名牌。她一直在金融業帶業務團隊，做到高階主管，每年扛業績20億，年薪千萬。其實她最愛從事的是精品業，可是每次面試之後都放棄，心情很無奈，因為數字很現實，她說：

「精品業薪水，就是金融業的攔腰斬再打八折。」

錢是很可愛的，差六成，任誰也下不了決心，不是嗎？這說明產業薪資是有行情水準的！在台灣，讀理工的就屬半導體業、IC設計業最令人欣羨；讀商的就屬金融業最高；像我讀新聞系，媒體業是在中後段，完全無法相提並論。

然而同一個產業，落差也不小。以半導體業來說，聯發科平均年薪270萬，而同產業平均是123萬，差一倍有餘！薪資後段班有家公司是70萬，差2百萬！至於台積電，員工4萬名，非主管職員工平均200萬，也遙遙領先同業。當媒體報導的都是這些龍頭企業，這使得不少科技業工程師都被誤以為年薪百萬，逼得他們在網路上大吐苦水：

「不是每個工程師都年薪百萬！」

▲就算年薪百萬在台北買房也不是容易的事。（示意圖／Pixabay）



從小金魚變成大鯨魚

就算是同一家企業，職務之間的薪資差異也明顯，可怕的是越低的職務越不會調薪，每年會調薪的就是原本薪資就高的職務，因此薪資結構M型化也會發生在相鄰的同事身上。另外一個決定因素是位階高低，美國大企業CEO的薪資是員工的300倍，台灣差十多倍至幾十倍應該是有的。

可是能進到高薪產業、龍頭企業，做一路發的職務，基本上多半是好學歷的人。如果不是台成清交政，或是中字輩，能擠進去大企業領高薪的，不是沒有，而是幾稀，他們一定具有其他很強的背景。那麼學歷不亮眼的上班族，想要在中小規模企業拿年薪百萬，至少要能做到—

1. 7-11型

2. 業績扛霸子

3. 壓力鍋

4. 冒險王

尤其是冒險王，是我最想提醒上班族可以採行的策略。正因為年薪百萬天注定，讓我們明白賽道決定薪資高低，所以不妨儲備實力，長期布局，再奮力縱身一跳，改變產業與企業，才有可能彎道超車。這種跳法，好比從家裡的魚缸跳至公園的水池，再跳至大海，但是你不能只是金魚或錦鋰，而是要進化成大鯨魚。

即使這麼鼓勵你，我仍然深知多數人無法做到，原因主要有兩個，第一決心不夠，不想付出加倍的努力；第二價值觀不同，不想為工作犧牲其他層面。人各有志，想清楚就好。可是年薪百萬在台北生活，都未必能買房買車、過上理想的人生，更何況領幾十萬，怎麼辦？

薪水低，就別想靠薪水致富

寫到這裡，以下才是我最想給無法年薪百萬的1千萬名上班族的正確觀念，那就是—

你們常說：「工作不是人生的全部。」其實只說了一半，還有下半句：「上班也不是收入的唯一。」

當我們開始有「找工作不如找收入」的觀念，不靠年薪百萬致富，才會真正步向財富自由的大道。把腦袋從「找工作」的認知架構，轉換成「找收入」的思維系統，會突然發現海闊天空，條條大路通羅馬，而上班領薪水不過是其中一條路，然後眼睛一亮，看到其他收入的可能性。

對於有錢這件事，沒繼承任何財產的人，靠自己白手起家，又拿不到年薪百萬，大概不脫這三條路可走：

1. 會拿高薪不如收入多

2. 會賺錢不如會存錢

3. 會管錢不如會理錢

不管薪水多少，都要想盡辦法存錢，沒有存錢就無法奢談後面的理財｡《原來有錢人都這麼做：效法有錢人的理財術，學習富人的致富之道》作者花20年訪問5百位富人，富人的定義是資產有3千萬台幣。他發現這些富人在以下三題都答「是」：

1.你的父母節儉嗎？

2.你節儉嗎？

3.你的配偶節儉嗎？

▲不少人賺得多花得多，口袋很空虛。（示意圖／Pixabay）



有錢人是省出來的

當有些人瞧不起父母東摳西省的小器樣，省錢與存錢竟然是一般上班族的致富之道。我有個斜槓學生是公務員，父母是藍領，不僅把3個孩子養大到各個成器，還買了2棟房子，全都靠省與存。他自己30歲出頭，先是靠省與存擁有1百萬資金，後來理財有3百萬，他的斜槓就是教人怎麼存到3百萬。

相反的，我認識的高薪族群中，不少人賺得多花得多，口袋很空虛。所以賺不到年薪百萬，不會天塌下來，而且我得說要翻轉這個薪資命運並不容易，牽涉太多個人無法控制的因素，包括產業、企業、職位，你想想我能去聯發科應徵研發工程師嗎？這叫癡心妄想！因此我們能做的無非認清現實，做好三件事：

1.賺第二份收入

2.省錢與存錢

3.投資理財

作者洪雪珍

知名專欄作家

學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

本文原刊登於洪雪珍粉絲專頁，經本人同意授權轉載。