職場上不犯錯最重要？專家：「加法思考」才能激發活力

▲你在職場上是謹慎保守的「不犯錯」派嗎？（示意圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

在職場上，許多人為了自保，常常秉持著「不犯錯」的心態在工作，但這種「不求有功，但求無過」的工作模式，工作時並無法充滿活力，在《職場生存必學的人性心理學》一書中指出，失敗不可避免，重要的是「活用失敗經驗」，要讓職員擁有「加法思考」才能激發活力。

書中提到，即便遭受多次拒絕，還能維持鬥志、主動進攻的人，性格特徵就是具有「加法思考」。「又被拒於門外了」、「這已經是連續第5家閉門羹了」等，計算失敗次數的想法是「減法思考」；反之，「至少他願意聽我說明了」、「有3個人聽我說了」等，計算成功次數的想法則是「加法思考」。

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同樣面對80％的閉門羹，習慣「減法思考」或「加法思考」，兩者士氣大為不同。如果只注意到高達80％的失敗件數，就會意志消沉、士氣低落，但如果注意力放在有聽自己說明的件數上，雖然只占 20％，但比較容易維持士氣，所以為了維持高昂士氣，讓大家不畏懼失敗、勇於積極挑戰新事物，重要的是拋棄「減法思考」的習慣，改用「加法思考」，這樣一定有助於激發職場活力。

今後環境變化將更劇烈，前所未見的情況陸續發生，沒有什麼事是一定會成功，如果畏懼失敗就不可能創造事業，面對這樣的環境，最重要的不是不失敗，而是好好面對失敗，活用失敗的經驗進行下次挑戰，讓「加法思考」在組織內生根萌芽，當然保留原本注重正確性與細心工作態度也很重要，所以避免敷衍、偷工減料的「減法」規範也不可或缺，但也必須要有「加法」的機制，在挑戰失敗時不但不減分，反而要對積極態度加分。

▼《職場生存必學的人性心理學》。（圖／采實文化提供）





