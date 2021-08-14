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職場上有真友誼？　過來人點出真相：「達到4條件」有可能

▲開會,會議,職場,公司,辦公室。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲職場上是否有真友誼，前輩點出「三條件達成」才有可能。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

人生從學校畢業，正式步入社會後，與同事相處的時間，可能會比家人、朋友還要久。一名網友在批踢踢WomenTalk板表示，職場上究竟有沒有「真友誼」，貼文一出立刻引發網友熱議，許多人認為職場上「確實有真友誼」，不過必須要符合3個條件，才有機會讓同事變朋友。

原PO在批踢踢WomenTalk板表示，聽大家說「出社會後很難找到真心的朋友」，不過自己是有少數幾位在工作上認識的好友，而且離職後還會主動互相關心，當然也碰過上班是同事，下班後路上遇到，也會裝作不認識的人，「各位覺得，職場是否有真友誼呢？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「有利益衝突就不會有真友誼了」、「不同單位的同事就是純友誼，同單位的我都不熟」、「有利益糾紛，很難有真友誼吧」、「我相信有，但真的很少」、「我覺得想發展真友誼，反而是不在同公司、同產業，沒有潛在利益衝突後，再繼續深交會比較適合」。

根據多數人網友的意見，職場上確實可能有「真友誼」，也有可能交到知心朋友，但必須要符合幾個條件，包含沒有利益衝突、工作沒有升遷競爭問題、是否一起合作共事（容易有利益糾紛或衝突）等，另外也有人認為，若上司或公司高層很機車，也可能讓下面員工團結，進而變成朋友。

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