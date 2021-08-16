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自豪退款人數0！館長力薦「月餅盒有質感」要珍藏　單字拼錯糗了

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長直播拿錯月餅紙盒。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

網搜小組／鄺郁庭報導

館長陳之漢的月餅爭議，讓他先後宣布退200元購物金、提供全額退款。不過，他15日直播中自豪笑說，並沒有人要求退費，還力推月餅盒「很貴」，是經過設計的，可以留下來。但仔細一看，會發現館長似乎拿到沒有校正過的盒子，因為上面的英文單字居然拼錯，將「FESTIVAL」拼成「FASTIVAL」。

館長15日直播中表示，買月餅的人可以全額退費，但讓他意外的是，沒有人想要退，而他承諾的購物金已經退到消費者的帳戶裡了。接著館長提到自己的月餅，忍不住睜大雙眼，希望大家好好珍藏盒子，「全世界就2400盒，有啦！加我要送員工400盒，所以是2800盒！全世界就2800盒！然後新聞上四天了。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲紙盒上印的是「HAPPY MOON FASTIVAL」，似乎是尚未校稿的版本。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長忍不住笑說，買他的月餅「多有價值感、多有儀式感」，拿回家還可以跟家人說，這是館長上新聞上4天的月餅，「你看誰的月餅，可以賣到上新聞？」而且轉賣價高達一盒2000元，因為助理跟他說，館粉已經有人要高價收月餅。另外，本來他還以為會被退個70至80盒，但卻完全沒有人退。

館長直播中還拿出月餅紙袋、紙盒，告訴有預購的人，收到之後不要丟包裝，因為紙袋設計得很有質感，紙盒放首飾、襪子、領巾都可以，希望大家不要浪費紙盒，「這紙盒質感真的是不錯。」

不過，影片一出後，就有網友發現，月餅盒上面印有「中秋節快樂」的英文字樣，但「HAPPY MOON FESTIVAL」卻印成「HAPPY MOON FASTIVAL」，讓不少人直笑「R館啊！你縮圖的月餅禮盒還有錯字捏！」但先前館長秀出的月餅盒，上面的英文拼音是正確的，所以直播上應該只是拿到尚未校稿的版本。

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