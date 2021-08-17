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「職場小噪音」的5個影響！不只身體有害，還會降低生產力與效率

文／職場人

隨著疫情降級，職場人也陸續回歸辦公室上班，有沒有發現和最初實行WFH一樣，感到非常不適應呢？開始得早起通勤，辦公室的群體生活也和獨自在家完全不一樣，其中最多人感到不習慣的就是「職場噪音」，像是敲打鍵盤的聲音、同事間閒聊的聲音等，除了無法專注之外，其實職場噪音還會造成許多影響，下列整理了5個最常見且容易忽略的：

職場噪音影響1：生產力下降

▲職場噪音會造成許多影響（圖／pixabay，下同）

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職場人也是容易分心的人嗎？一聽到同事在談論事情、閒聊，就會忍不住想聽聽他們說了些什麼，導致無法專注在工作上；或者，即使不想聽，也會因為職場噪音讓自己情緒浮躁，一躁動就會影響思緒而無法專心，其實大多數的人都會受到聲音影響，如果辦公室無法過於吵雜，員工生產力自然下降。

職場噪音影響2：骨骼病症

根據研究，在吵雜的工作環境之下，腎上腺素的數值會上升，加上長時間的久坐，職場人就容易出現腰痛或椎間盤突出等骨骼方面的問題。

職場噪音影響3：注意力渙散

近幾年有很多現代公司的空間設計都採開放式空間，雖然可以激發員工創意交流、互動或共同生產，但沒有隔間的辦公室會讓聲音聽得更一清二楚，不管是電子機械，還是同事動作與對話聲，無形之中都是一種干擾，導致工作的注意力渙散。

職場噪音影響4：壓力來源

連續待在吵雜的職場裡，是否也讓你感到煩躁了呢？因為煩躁而讓工作沒靈感、沒效率，公事不斷拖延導致必須加班，心情也跟著在受影響，如此惡性循環其實就是日常的壓力來源，所以不論是企業體、公司行號還是職場人，都不要忽略職場裡的小噪音。

職場噪音影響5：聲音隱私權問題

再來，如果職場噪音非常顯著的話，代表職場人正在做什麼事或說什麼話都一清二楚，衍伸而來的就是「聲音隱私權的問題」，不只受到他人干擾，自己的一言一行也會受到局限，導致在職場上你會有種被綁手綁腳的感覺，甚至連帶影響工作成果與效率。

以上5個關於職場噪音的影響，各位職場人也有同樣困擾嗎？推薦一本主題延伸的有趣書籍《聽著聽著就買了：迪士尼、英特爾...頂尖企業都在用的成功聲音行銷術》，這本書講述許多聲音的力量，包括：聲音如何影響專注力跟工作效率、如何一開口就讓人產生興趣等，有興趣的職場人可以參考看看，更多職場主題請看職場人Instagram。

Source：《聽著聽著就買了》

【延伸閱讀】

《艾蜜莉在巴黎》7種職場困境，主管刁難、同事冷落！

西班牙試行「週休三日」效率不跌反升？荷蘭還可申請「工作倦怠假」

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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