潔哥不願老父「打高端」慘遭出征！發文怒飆：有夠賭爛這些政治腦

▲潔哥今（16）在臉書發文怒飆。（圖／翻攝潔哥臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

高端疫苗今（16）上午開放預約，預計提供逾61萬劑給國人接種，目前已超過24萬人完成預約。不過，知名實況主潔哥（李秉潔）因「不願讓爸爸打高端」，慘遭一堆人出征指教，讓她氣得在臉書痛批「有夠賭爛這一些政治腦，煩不煩啊幹你媽。」

潔哥今在臉書發文表示，因為不願意讓爸爸打高端疫苗的關係，就被一堆人給予指教，讓她氣得直呼「也太可怕，是不是說不想打高端就會被打成哪個政黨？」

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潔哥進一步表示，因為爸爸已高齡70歲、有慢性病，加上又是鐵齒的阿伯，怕他到時候打了覺得自己吃無敵星星到處亂跑，所以不願意讓他接種。最後她也在文末痛批「有夠賭爛這一些政治腦，煩不煩啊幹你媽。」

▲網友留言，「要打什麼疫苗是個人自由」。（圖／翻攝自潔哥臉書／李秉潔）

貼文曝光後，不少網友留言表示「回歸專業，建議讓醫生評估，看看是否有需要」、「每個人的顧慮不一樣，還是以被施打人的意願比較好」、「想不想打那是個人意願，不要出去啪啪造就好，是在指教什麼？無聊太閒了！」、「我覺得要打什麼是個人自由，感覺好像某些人都已經變向了」、「想打的人就去打，憑什麼管別人選擇什麼」、「我覺得還是給醫生專業評估比較好」。

潔哥也在留言處回覆網友「就是每個人想選的不一樣啊！」、「現在好像不想打高端，就是會被批欸」、「能防重病就好，我只是不爽那些政治腦來指教」。