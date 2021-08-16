山西「聚仙飯店」29死慘案！真相1年後出爐：41名公務員被處理

▲山西飯館突坍塌29人被壓死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山西省臨汾市襄汾縣一間餐廳2020年8月29日發生坍塌事故，造成29人死亡，直接經濟損失1164.35萬元人民幣。事發接近1年後，山西省應急廳16日公布，聚仙飯店「8·29」重大坍塌事故調查報告。通報顯示，對事故涉及的41名有關公職人員，給予了黨紀政務處分或誡勉、批評教育、責令檢查等處理措施。

涉事的「聚仙飯店」位於臨汾市襄汾縣陶寺鄉陳莊村，已經經營超過10年，是一棟2層樓的建築。據陸媒披露，這家飯館是陸續擴建，原先只有1樓，後來自行加蓋2樓、挖地下室。

據《央視新聞》報導，經調查認定，該起事故是一起因違法違規占地建設，且在無專業設計、無資質施工的情形下，多次盲目改造擴建，建築物工程質量存在嚴重缺陷，導致在經營活動中部分建築物坍塌的生產安全責任事故。

經調查，事故的直接原因是，聚仙飯店建築結構整體性差，經多次違規加建後，承重磚柱及北樓二層屋面荷載嚴重超載，同時不排除強降雨影響，最終導致整體坍塌。

對聚仙飯店經營者，公安機關依法採取刑事強制措施，並依照有關規定，對聚仙飯店處以罰款，責令其退還非法占用的土地，限期拆除在非法占用的土地上建設的房屋；對事故涉及的41名有關公職人員，給予了黨紀政務處分或誡勉、批評教育、責令檢查等處理措施。

事故調查組認定，聚仙飯店經營者違法占用土地建設房屋，2次通過不正當手段取得未經審批的《集體土地建設用地使用證》；拒不執行原襄汾縣國土資源局下達的違法占地建飯店處罰決定和襄汾縣人民法院下達的《行政裁定書》；將未經專業設計與施工、未經過竣工驗收的農房用於經營活動。

同時認定，臨汾市和襄汾縣地方黨委政府以及村「兩委」和土地管理部門、住房城鄉建設部門、原工商行政管理部門未認真履行工作職責及安全監管責任，對長期存在的違法違規建設未有效監督、制止和查處，對無證經營行為查處打擊不力，農村住房安全隱患排查整治工作不嚴不實不細。