大陸疑似再爆「人畜共通」傳染病！ 9人中招　醫曝：病毒很難殺死

▲炭疽早期病變。（圖／翻攝自北京市疾控中心微信公眾號）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央廣網》16日報導，山西省呂梁市文水縣近日發生疑似皮膚炭疽疫情，接到報告後，山西省衛健委帶領疾控、臨床專家組趕赴文水縣指導防控、救助工作。那麼，皮膚炭疽是一種怎樣的疾病？是否有人傳人風險？

根據山西省衛健委通報，8月12日文水縣劉胡蘭鎮中心衛生院報告縣疾控中心，該鎮保賢村陸續有村民出現四肢丘疹、繼而變為水泡、潰破、結痂變黑，且有水腫、淋巴腫等相似症狀。經市、縣初步流行病學調查，該村有9人有類似症狀，4人在太原治療，目前村裡還有5名患者。

經調查，曾有類似症狀的9人均在保賢村從事肉牛飼養、屠宰、販賣等相關工作，目前山西省疾控、臨床專家已經趕赴當地指導、協助流行病學調查處置、防控和病例診療工作。當地已經對病例進行隔離治療，對其活動場所等進行消毒，對接觸者進行排查管控，對保賢村開展病例主動搜索，並囑村醫加強檢測，一旦發現類似病例立即報告。由於病患尚未確診，目前還是「疑似」皮膚炭疽病。

炭疽是由細菌（炭疽桿菌）引起的一種傳染病，主要流行於食草動物牛、羊、鹿等。炭疽桿菌可以形成芽胞（細菌的一種形態），抵抗力會變得很強，在適宜的環境中可以存活幾十年甚至更長，牛羊等食草動物一般在吃草時經口感染土壤中的炭疽桿菌而發病。

北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗增表示，公開數據顯示，近年大陸每年報告皮膚炭疽患者從100到300例不等，該疾病有理論上的人傳人可能，但絕大多數炭疽患者都是接觸了感染的動物或動物制品導致的。

李侗增說，「皮膚炭疽是炭疽裡最常見的一種，就是我們一般說炭疽在臨床上分成三個型，就是皮膚炭疽，吸入性炭疽和腸炭疽。炭疽病中皮膚炭疽占了99%，主要是因為接觸患病的動物，包括動物制品，像肉制品、皮毛這些，尤其是有傷口的時候接觸了感染炭疽杆菌的動物制品，可以通過皮膚感染。因為皮膚炭疽患者病變的地方破了以後，這些滲出液裡是有炭疽杆菌的，是有傳染性的，其他人如果有傷口接觸了患者的滲出液就有可能會被傳染。在接觸的時候做好防護，人傳人概率是很低的。」

李侗增醫生透露，此前大陸絕大多數的既往病例都是皮膚炭疽，該疾病人傳人可能性很低，且已經有比較成熟的診療方案，公眾不必過於擔心，「在一些農牧地區還是存在的，因為炭疽芽孢杆菌在芽孢狀態下是可以在土壤裡長期存活的，很難徹底消除，目前針對皮膚炭疽已經有了成熟的診療方案，現在治療皮膚炭疽的治愈率還是非常高的。」