山西爆高傳染性「炭疽病」　小村9人皮膚潰爛泛黑：緊急隔離





▲中國大陸皮膚炭疽疫情又起。（示意圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情未降溫，中國大陸又有地方通報傳染力極強的突發疫情。據山西省衛健委通報，當地文水縣9位村民陸續出現四肢丘疹，轉變為水泡後潰破結痂變黑等症狀，疑似發生「皮膚炭疽」疫情，9人中有4人已送往山西省會太原市治療，5人留村隔離。

據央視報導，山西省文水縣劉胡蘭鎮中心衛生院8月12日通報，該鎮保賢村近日陸續有村民出現四肢丘疹、繼而變為水泡、潰破結痂變黑，且有水腫、淋巴腫等相似症狀。

▲ 炭疽早期病變。（圖／翻攝自北京市疾控中心微信公眾號）

在經過流行病學調查後，發現有類似症狀的9人，均在保賢村從事肉牛飼養、屠宰、販賣等相關工作；在此之前，今年6月，遼寧省就曾查獲一例文水籍的炭疽病例。

目前，出現症狀的9人，有，4人在太原治療，其中2人已出院，村內還有5名患者，正在進行隔離治療。

值得注意的是，在此之前，北京疾控中心8月9日也報告，1例外地來京就診肺炭疽病例。病例來自河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣，在當地有牛、羊及其製品接觸史，發病4天后由救護車轉運來京就診。

炭疽病一種由炭疽桿菌引起的人畜共患傳染病，潛伏期一般1到3天，感染途徑分為三型，皮膚型佔95%，其他二型為吸入型、胃腸型，牛、羊、駱駝、騾等食草動物是其主要傳染源，主要發生於牧民及與皮毛、肉食、畜產等職業有關的職工。

患者臨床特徵是典型的暗紅色血皰，周圍軟組織紅腫顯著，伴有嚴重的全身症狀，例如重症者可能會有高熱、嘔吐、全身不適及全身中毒症狀，情況嚴重者可引起敗血症和腦膜炎，於數天內死亡。

►生火了！連我媽都用到發光