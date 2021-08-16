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疫苗像照妖鏡！放大身體原本問題　醫：接種後詳細記錄助分辨

▲新冠疫苗開打至今，不論是接種哪一種疫苗，多少都有民眾出現副作用。（圖／門諾醫院提供，下同）

新冠疫苗開打至今，不論是接種哪一種疫苗，多少都有民眾出現副作用。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫苗開打至今，不論是接種哪一種疫苗，多少都有民眾出現副作用，甚至有些民眾會出現嚴重的頭痛、腹痛、呼吸困難、胸痛、喘等症狀。對此；門諾醫師陳翰興建議民眾，施打疫苗後，在日記上針對特定時間做標記。AZ是在施打後4至28天、莫德納是在施打後14天內做記錄，「在這段時間內密切觀察症狀，才是預防的重點。」
 
打完疫苗後出現甚麼樣的嚴重副作用需要擔心？萬一發生血栓該怎麼辦？醫師表示，診間常有患者會提出這個問題，縱使不斷的告訴患者，莫德納造成的心肌炎或是AZ造成的血栓副作用，發生率都極低，仍無法消除民眾的擔憂，與其空擔心，不如讓民眾知道副作用的「症狀」是什麼，才有辦法預防。

▲新冠疫苗開打至今，不論是接種哪一種疫苗，多少都有民眾出現副作用。（圖／門諾醫院提供，下同）

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莫德納、BNT疫苗，接種第二劑時反應會較第一劑大；而AZ疫苗第一劑反應較大，第二劑則相對緩和。
 
陳翰興表示，以AZ疫苗來說，血栓常見的症狀有嚴重頭痛、視力改變、癲癇、嚴重腹痛超過24小時、嚴重胸痛、呼吸困難、下肢腫脹或疼痛、皮膚出現自發性血點、紫斑與瘀青。莫德納疫苗可能會發生的心肌炎則是出現胸痛、喘、心跳加快、顫動等症狀。建議民眾在施打疫苗後，可以在日記上做標記，並觀察、記錄這段時間內的密切症狀，才是預防的重點。而根據統計，發生嚴重副作用的族群中，血栓多發生於20到40歲的男女，心肌炎則常見於不到30歲年輕男性身上，兩種副作用的發生也並非是大家想像中的老年人。

▲新冠疫苗開打至今，不論是接種哪一種疫苗，多少都有民眾出現副作用。（圖／門諾醫院提供，下同）

醫師陳翰興表示，打疫苗有點像是照妖鏡，會把你身體原本沒處理好的問題放大出來。
 
究竟接種第幾劑才會發生？醫師進一步說，最近台灣記錄的疫苗不良反應，很明顯的是AZ 大於莫德納，因而造成大家一窩蜂都去搶莫德納疫苗。但要特別提醒的是，mRNA（如莫德納、BNT疫苗）接種「第二劑」時反應會較第一劑大。而腺病毒載體的AZ疫苗「第一劑」反應較大，第二劑則相對緩和，由於台灣目前施打仍是「第一劑」居多，因此大多民眾才會認為AZ的副作用大於莫德納，實際上仍需等台灣普遍施打完第二劑疫苗才能確定。
 
打疫苗有點像是照妖鏡，會把你身體原本沒處理好的問題放大出來，所以要擔心的其實不是疫苗本身，而是自己原本有的慢性病有沒有控制到位。因此建議有心血管慢性病的病人，只要近一個月內沒有症狀且都有定期配合醫師追蹤治療，那就一定要施打疫苗！因為患有三高和心臟疾病的病人，一旦感染新冠肺炎，症狀會更加嚴重，唯有透過接種疫苗才能大幅降低住院和重症的機率。
 
醫師強調，如果真的出現這些罕見的副作用，盡速就醫即可，因為這些罕見的血栓和心肌炎的副作用都是可以治療的，而且致死率並不高。當然還是要呼籲民眾，雖然疫情稍趨緩，但防疫還是不能鬆懈，唯有落實戴口罩、勤洗手、打疫苗，才是保護自己保護他人最好的辦法。

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