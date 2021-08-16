台南小東地下道又有事了！貨車載超長水管　闖慢車擊落限高架

記者林悅／台南報導



台南市逢大雨必淹的小東地下道，16日上午9時多，發生1起交通意外，1輛載著一批長數公尺高的水管物料貨車，在該地下道誤闖機慢車道，超高的水管撞擊道路限高架，整座限高架砸落路面，幸無人員傷亡，台南市警一分局獲報前往勘查封閉車道，避免人車行經發生危險。

▲1輛載著長水管物料的貨車，誤駛台南小東地下道東向機慢車道，並擊倒限高架，造成機慢車道封閉。（圖：民眾提供）

據了解，16日上午9時多，1輛載著長水管物料的貨車，從小東路西向東行，經過小東地下道時，因誤闖機慢車道，車上的長水管物品撞上標註限高2.1公尺的金屬限高架，整座限高架損壞、砸落路面，當時無其他人車經過，幸未造成人員傷亡。

台南市警一分局警方獲報前往處理，先圍起封鎖線，避免其他人車進入、發生危險。警方初步了解，是這輛貨車誤闖機慢車道，車上長水管物是否超高還需進一步丈量，如有超高加上誤闖車道問題，警方會依法開出罰單。

一分局警方除管制交通外，也通知工務局人員前往處理，排除限高架障礙問題，至於是限高架損壞之求償問題，將由工務局向闖禍的貨車駕駛人求償。

小東地下道之前常發生誤駛事件，例如今年4月8日晚上，就有1輛統聯客運巴士也開錯車道，駛進小東地下道的西向機慢車道，車體卡在機慢車道上方之台鐵軌道橋墩，幸好當時車上沒有乘客，只有司機1人，司機表示開錯車道，虛驚一場。所以相關單位特別設置限高架來提醒來往人車，但還是發生誤駛事件，這次還撞倒限高架，全案由市警一分局調查處理中。

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