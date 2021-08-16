五倍券將拍板叫振興券！綠委今討論　江啟臣批政院密室協商

記者黃翊婷／綜合報導

行政院今日（16日）召集全體民進黨立委開會商討振興五倍券，英系、新系立委皆表示大致上已有共識，應該是外界知道的那個方案，而且五倍券可能會拍板就叫振興券。對此，國民黨主席江啟臣15日在臉書PO文抨擊，行政院這個舉動根本就是「拒絕朝野溝通的密室協商」。

▲振興五倍券中的200元面額有望改成100元。圖為三倍券。（圖／記者黃士原攝）

行政院原先規劃讓民眾拿1000元換五倍券，引來極大反彈，13日晚間政策急轉，宣布五倍券改為全民免費領取。而行政院長蘇貞昌16日召集全體民進黨立委開會，商討振興五倍券要在何時定案、上路等議題，並請與會立委盡情發言溝通，不會預設立場或範圍。

民進黨立委陳亭妃15日在臉書PO文強調，「振興五倍券和馬英九時期的消費券當然不同！」因為消費券純粹就是讓民眾進行消費，但振興五倍券有加乘、加倍的效果，並藉此刺激、活絡整個市場經濟，對於消費者、商家而言，這將是利多且雙贏的局面。

▲三倍券、消費券、五倍券的比較圖。（圖／記者許立昕整理製表）

根據《中國時報》報導，對於振興五倍券的政策推動進度，英系立委江永昌坦言，大致上已經取得共識，只是振興券不能找零，200元的面額可能會讓小吃店、小型商家不好使用，會建議改成100元面額；新系立委郭國文也表示，各界意見都有向行政院反應，最後出爐的方案應該會是外界所知道的那樣，五倍券可能也會拍板就叫振興券。

不過，國民黨主席江啟臣15日在臉書PO文抨擊此事，直指行政院16日召集民進黨立委開會，「這是一個拒絕朝野溝通的密室協商，不曉得會不會出賣人民的權益。我在此要嚴正呼籲行政院長蘇貞昌，有種就開大門走大路，順應民意再轉個彎。直接發現金，紓困又振興，國民黨絕對不接受『密室協商』！」