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6成官員已打疫苗！覆蓋率勝長輩　她曝3關鍵：年輕人該討厭誰？

記者黃翊婷／綜合報導

「沒疫苗打，該討厭的是長輩？還是政府？」面對過內疫苗短缺爭議，台北市議員游淑慧16日在臉書PO文直指，全台中央和地方官員、公務員及聘用人員，總計50萬人已有超過六成完成施打，疫苗覆蓋率比長輩高出許多，「越是高位，越不會參與或接觸第一線防疫工作，但卻越快打到疫苗的荒謬。為了疫苗，這3個月的台灣……是一種什麼樣的社會狀態？」

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內疫苗庫存量不足，讓部分尚未施打第一劑的年輕人與長者產生心結。（圖／記者湯興漢攝，下同）

疫苗庫存量不足，大多數年輕人連第一劑都還打不到，間接引起世代之間的心結，台北市副市長蔡炳坤也表明很擔憂年輕人會和長者搶打疫苗。對此，台北市議員游淑慧提出另一種觀點，「我只想到，官員自己都打好打滿！官員又搶打了多少？占了多少年輕、勞工朋友的疫苗呢？在台灣的特殊怪現象，官先於民施打疫苗，官和民搶打疫苗，就像東奧選手飛機艙等問題，重點不單是讓選手坐經濟艙，重點還有，沒上場的官員卻自己爽坐商務艙。」

游淑慧進一步列出3點關鍵，並揭露截至8月8日的統計數字，詳細如下：

【第二類中央及地方防疫官員】
一、打掉近32萬劑疫苗，其中20萬劑，都是在6月底前就搶打完。而全台中央和地方官員、公務員及聘用人員，總計僅約50萬人左右，等於超過六成都已施打疫苗，疫苗覆蓋率比長輩高多了。

二、第一劑施打莫德納者，高達百分之40已完成第二劑施打。（75歲以上長者僅千分之3打到二劑）

三、全台已完整二劑接種者約2.2％，而第二類則高出4倍，約有8％完成二劑。甚至，在5、6月台灣疫情最嚴重的時候，當時全台已施打的疫苗中，有十分之一都是用在第二類。

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲許多年輕人都還排不到疫苗。

游淑慧表示，基層警消教和戶政人員都該優先施打，但其他的官員是否也可以率先施打，就有討論空間，「簡任級的高階文官，又有多少比例率先施打疫苗？越是高位，越不會參與或接觸第一線防疫工作，但卻越快打到疫苗的荒謬。為了疫苗，這3個月的台灣……是一種什麼樣的社會狀態？」

游淑慧感嘆，現在全民苦苦等待、認命卑微被安排、各憑本事爭順位、仇視已施打者，「這些是誰造成的呢？是長輩還是執政的民進黨？即便不公布名冊，衛福部也該公布有那些單位打了多少劑，十職等以上官員打的比例。」

沒疫苗打，該討厭的是長輩？還是政府？ 台北市副市長蔡炳坤憂心，「為了接種疫苗，年輕人與長者之間的心結正在與時俱增」。 當副市長說，年輕人怪長輩把疫苗打掉時……憂慮年輕和年長搶打疫苗～ 我只想到...

游淑慧 台北市議員發佈於 2021年8月15日 星期日
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