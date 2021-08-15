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混打疫苗怕被「卡車撞第二次」！名醫揭副作用真相：錯了

▲▼疫苗接種,注射,打針,流感,暈針,抗體,免疫力,預防治療。（圖／記者李毓康攝）

▲沈政男對疫苗混打的疑慮進行說明。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

施打疫苗以後的副作用，受到廣泛討論，有些民眾打完以後，害怕第二次的副作用，因此拒絕混打第二劑疫苗。對此，醫師沈政男出面表示，若混打第二劑疫苗，副作用就與接種2劑mRNA差不多，且遠小於第一劑AZ疫苗。

沈政男在臉書表示，許多人接種完AZ疫苗，感覺副作用相當痛苦，就像被卡車撞過，因此拒絕混打第二劑，害怕「被卡車撞第二次」。不過，沈政男說，「錯了」，混打第二劑mRNA疫苗，副作用就與施打2劑mRNA疫苗的第二劑差不多。

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沈政男提到，這樣混打的副作用，遠小於第一劑接種AZ，也小於第一劑接種mRNA，由騎士嚴重的全身副作用，如發燒、痠痛、疲累等，是所有劑型、劑次中最低的。

▼沈政男對於混打疫苗的疑慮進行說明。（圖／翻攝自沈政男臉書）

▲▼精神科醫師沈政男。（圖／翻攝自沈政男臉書）

沈政男還說，保護力的部分，他已經多次舉例，混打的抗體免疫等於、甚至略高於兩劑mRNA，而T細胞免疫則是遠遠高於兩劑mRNA。

至於15日新增的個案，沈政男說明，台北、新北各一例，並非近期發病，而是篩檢出來的，意味著全台清零即將出現，而這與他一直以來所認為的方向相同，但至少要等到全台清零14天，再來考慮解除二級警戒，較為穩妥。

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