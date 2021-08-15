威力彩衝上17.5億！命理師點「5大招財門牌」　加總為4都是黃金屋

▲威力彩頭獎上看17.5億元，命理專家小孟老師分享5類容易招財的門牌號碼。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

威力彩已經連續39槓龜，16日晚間頭獎上看17.5億元，若有幸運兒一注獨得，將會是今年最高的單注獎金。清水孟國際塔羅小孟老師15日特別整理了，容易招財的5類門牌號碼，希望大家都能幸運發大財。

第一類：

37號，73號，10號，127號...：門牌加總為10，或者10號。10在塔羅牌為命運之輪代表機運很強，有中大獎的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二類：

22號，44，112號..：4為西方神秘數字，因此當出現4這個數為大吉利之數，或者數字加總為4都是黃金屋。例如：門牌號22號加總為4，門牌號44號兩數都為吉數，顯示都有財神到家來賜財。

第三類：

14號，23號，55號，5號，122號..：5在東方為五路財神，因此門牌號碼為5，或者加總為5代表五路財神會到你家來賜財，如：門牌號碼為14號1+4為5，23號2+3為5，55兩數都是5代表財神爺來你家。

第四類：

單一號碼95號，代表95之尊，有帝氣財運大旺的房子號碼。

第五類：

111為神明之數，神明為單數陽數，同時也是正神與土地神最愛的號碼。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘