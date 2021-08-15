剛過生日…20歲女大生參加減肥營「15天猝死」母淚潰：媽媽想妳

▲女大生參加減肥訓練營，卻在第15天猝死。（圖／翻攝環球網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

黑龍江哈爾濱一名20歲女大生張美慧（化名），日前報名參加「封閉瘦身訓練營」，卻在入營後的第15天，突然倒地抽搐，送醫不治。對此，張媽媽無法接受女兒的死亡，在減肥營的門前哭喊，要求負責人出面解釋。

據《環球網》報導，「360減肥訓練營」負責人透過網路不斷招生，以「會能接受你醜，不能接受你胖」舉辦為期21天，要價5000元人民幣（約2萬1456元新台幣）的「封閉瘦身訓練營」。

張美慧身高168公分，體重90公斤，看到宣傳後與家人討論，想趁暑假參加減肥營瘦身。張母也認為女兒體重偏重，同意張美慧參加封閉訓練，母女還在訓練營前拍照留念。

張美慧7月15日入營，預計8月6日結訓。張美慧也在7月28日滿20歲生日當天，傳訊息給媽媽說「我想家了，（8月）6號別忘接我」，卻不幸在7月30日突然倒地猝死。張母說，她30日早上接到訓練營的電話，便馬上趕往醫院，誰知道途中就得知女兒的死訊。

▲減肥訓練營負責人不出面，讓張母在門外跪地大哭。（圖／翻攝環球網）



「我當時腦袋一片空白，直接暈倒了。」張母說，「後來我才知道女兒在訓練營內暈倒時，訓練營並沒有做任何急救措施，也沒有打120，而是用私家車送去醫院，女兒是在車上去世的。」

對此，一名訓練營的工作人員告訴張美慧的家人，張美慧是7月30日早晨在寢室內突然抽搐，室友馬上告知工作人員。由於訓練營位置偏僻，怕等不到120急救車，所以就由訓練營內的一名老師駕私家車將孩子送到了醫院。

報導指出，張美慧7月30日早7時54分到院時測不出血壓，脈搏為0次/分，體溫35℃，呼吸0次/分。診斷書顯示，患者意識喪失、面部發紫，雙瞳孔散大固定，對光反射消失。根據醫院診斷書顯示，張美慧猝死，為院外死亡，死因不明。

張美慧的家屬多次到減肥營要求與負責人見面，卻被拒之門外，得不到一個說法，只能看到張母哭著說「張美慧，妳回家吧，媽媽想妳，妳回家吧！」。警方目前已聯繫第三方鑑定機構，對張美慧進行屍檢。張美慧哥哥說，「屍檢已在四4前結束，等屍檢結果出來，妹妹的死因就明確了。」

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