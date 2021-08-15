　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

剛過生日…20歲女大生參加減肥營「15天猝死」母淚潰：媽媽想妳

▲▼剛過生日…20歲女大生參加減肥營「15天猝死」母淚潰：媽媽想妳。（圖／翻攝環球網）

▲女大生參加減肥訓練營，卻在第15天猝死。（圖／翻攝環球網）

記者鄒鎮宇／綜合報導

黑龍江哈爾濱一名20歲女大生張美慧（化名），日前報名參加「封閉瘦身訓練營」，卻在入營後的第15天，突然倒地抽搐，送醫不治。對此，張媽媽無法接受女兒的死亡，在減肥營的門前哭喊，要求負責人出面解釋。

據《環球網》報導，「360減肥訓練營」負責人透過網路不斷招生，以「會能接受你醜，不能接受你胖」舉辦為期21天，要價5000元人民幣（約2萬1456元新台幣）的「封閉瘦身訓練營」。

張美慧身高168公分，體重90公斤，看到宣傳後與家人討論，想趁暑假參加減肥營瘦身。張母也認為女兒體重偏重，同意張美慧參加封閉訓練，母女還在訓練營前拍照留念。

張美慧7月15日入營，預計8月6日結訓。張美慧也在7月28日滿20歲生日當天，傳訊息給媽媽說「我想家了，（8月）6號別忘接我」，卻不幸在7月30日突然倒地猝死。張母說，她30日早上接到訓練營的電話，便馬上趕往醫院，誰知道途中就得知女兒的死訊。

▲▼剛過生日…20歲女大生參加減肥營「15天猝死」母淚潰：媽媽想妳。（圖／翻攝環球網）

▲減肥訓練營負責人不出面，讓張母在門外跪地大哭。（圖／翻攝環球網）

「我當時腦袋一片空白，直接暈倒了。」張母說，「後來我才知道女兒在訓練營內暈倒時，訓練營並沒有做任何急救措施，也沒有打120，而是用私家車送去醫院，女兒是在車上去世的。」

對此，一名訓練營的工作人員告訴張美慧的家人，張美慧是7月30日早晨在寢室內突然抽搐，室友馬上告知工作人員。由於訓練營位置偏僻，怕等不到120急救車，所以就由訓練營內的一名老師駕私家車將孩子送到了醫院。

報導指出，張美慧7月30日早7時54分到院時測不出血壓，脈搏為0次/分，體溫35℃，呼吸0次/分。診斷書顯示，患者意識喪失、面部發紫，雙瞳孔散大固定，對光反射消失。根據醫院診斷書顯示，張美慧猝死，為院外死亡，死因不明。

張美慧的家屬多次到減肥營要求與負責人見面，卻被拒之門外，得不到一個說法，只能看到張母哭著說「張美慧，妳回家吧，媽媽想妳，妳回家吧！」。警方目前已聯繫第三方鑑定機構，對張美慧進行屍檢。張美慧哥哥說，「屍檢已在四4前結束，等屍檢結果出來，妹妹的死因就明確了。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
海地7.2強震暴增至724死！鑽瓦礫堆救生還者　白布蓋屍放路
蔡英文大推「斯卡羅」！網湧入狂刷　釣出名導留言
混打疫苗怕被「卡車撞第二次」　名醫揭副作用真相：錯了
快訊／高雄愛河深夜驚見「女浮屍」！
馬桶堵塞「挖出一條條細根」　竟是「樹妖」爬2層樓
快訊／阿富汗政權轉移　路透：總統甘尼逃亡
台北市中小學9／1實體開學！　最新規範出爐
曖昧男對話必加「187cm」她崩潰　網狂刷神秘數字：34E
高端證實了！已向巴拉圭申請新冠疫苗EUA

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

剛過生日…20歲女大生參加減肥營「15天猝死」母淚潰：媽媽想妳

全紅嬋爆紅「出現一堆親戚」！宗祠追認為26世孫…網狂酸：夠現實

比鄰哈薩克　新疆阿拉山口增3例無症狀感染者

日相菅義偉向靖國神社供奉　陸：強烈不滿、堅決反對！

陸電動車「蔚來」再爆事故　31歲餐飲新星「開輔助駕駛」追撞亡

核酸檢測竟下巴脫臼！醫1招復位「姿勢好害羞」　網笑：我不乾淨

民陣才宣布解散　港警馬上警告：刑責不會因此抹去

陸「網紅專家」被控論文抄襲　復旦大學對張文宏調查核實

福建新增1例台灣輸入確診　11日搭機抵達廈門

揚州疫情嚴峻　副總理孫春蘭再開會指導：防院內感染

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

美國家庭在台迎接「新生兒」誕生 姊妹見萌娃回家反應暖翻眾網友

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

剛過生日…20歲女大生參加減肥營「15天猝死」母淚潰：媽媽想妳

全紅嬋爆紅「出現一堆親戚」！宗祠追認為26世孫…網狂酸：夠現實

比鄰哈薩克　新疆阿拉山口增3例無症狀感染者

日相菅義偉向靖國神社供奉　陸：強烈不滿、堅決反對！

陸電動車「蔚來」再爆事故　31歲餐飲新星「開輔助駕駛」追撞亡

核酸檢測竟下巴脫臼！醫1招復位「姿勢好害羞」　網笑：我不乾淨

民陣才宣布解散　港警馬上警告：刑責不會因此抹去

陸「網紅專家」被控論文抄襲　復旦大學對張文宏調查核實

福建新增1例台灣輸入確診　11日搭機抵達廈門

揚州疫情嚴峻　副總理孫春蘭再開會指導：防院內感染

張哲瀚遭中紀委猛轟「德不配位」！　資深男星補刀：染汙整個行業

海地7.2地震暴增至724死…鑽瓦礫堆搶救生還者　白布蓋屍放路邊

威力彩衝上17.5億！命理師點「5大招財門牌」　加總為4都是黃金屋

美駐喀布爾使館「72小時內清空」　CNN：美國無法掌握局勢變化

蔡英文大推「斯卡羅」！1小時破千討論　名導：錯過的歷史補起來

熊熊被「變態攝影師」騷擾！　揭他不單純內幕…怒轟：低級噁心

想買YAMAHA「MT-09紅牌重機」最後卻挑它　朋友忠肯諫言秒改選

小雪豹奔鏡頭「奶音+磨蹭」　影片曝光萌翻24萬人：是一隻貓吧！

鄧紫棋賣生日周邊「4張海報2280」！　粉絲罵爆工作室：金子做的？

快訊／高雄愛河深夜驚見女浮屍！行動不便離奇溺水　急調畫面追查

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

陸商發豪語「賺外國人錢」 砸43億建「鐵達尼號」...7年後現況曝

人妻慘遭丈夫剃成光頭！群組自PO偷情文贖罪

中國專家：戴著口罩，還是可能感染

全紅嬋爆紅親戚湧現！宗祠追認為26世孫

20歲妹魔鬼減肥15天！清晨全身僵直抽搐亡

外婆狂噴殺蟲劑　害孫女全身長水泡

福建漳州驚傳大浪捲走17人！10死1失蹤

山西爆炭疽病　小村9人皮膚潰爛泛黑

全紅嬋爆紅　陸跳水女皇：將面對最大困難

丈夫輸精管「切斷+剪掉一節」結紮...妻子竟懷孕

洪水瞬間灌家中一家5口活活淹死！只剩丈夫獨活

亞馬遜封殺5萬陸賣家　深圳官方急商討對策

蔚來汽車再爆事故　31歲餐飲新星追撞亡

苦撐10小時倒地！揚州防疫員跪著爬進電梯

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

男染疫「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

陸網狂罵「江宏傑無縫接軌」背叛福原愛！真相傻眼

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

快訊／鳳小岳妻懷孕9月「痛失孩子」

「中壢外籍勞工都買房了！」網：月薪拚到50K正常

揹無腿夫12年卻被拋棄！斷臂正宮淒涼現況曝

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

陸商發豪語「賺外國人錢」 砸43億建「鐵達尼號」...7年後現況曝

媽幫墊錢買野馬！23歲男遭羈押…舅舅發聲了

《小學堂》小西瓜近況曝光！

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面