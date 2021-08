塔利班逼近！　喀布爾居民「擠爆銀行ATM」搶領現金兌美元

▲喀布爾的銀行外擠滿人潮。(圖/Twitter@waddani_5)

記者吳美依/綜合報導

隨著美軍及外交人員將完全撤離,塔利班(Taliban)在一周多的時間裡,火速攻佔阿富汗各大城市,如今逼近首都喀布爾(Kabul)近郊,預計很快就將拿下這座政府如今唯一控制的大城市。喀布爾15日看似平靜,卻隱約瀰漫恐懼氣氛,居民紛紛前往銀行及ATM前方排隊,搶著領出畢生積蓄,並且兌換成美金。

《美聯社》報導,塔利班15日接連奪下緊鄰巴基斯坦邊境的東部大城賈拉拉巴德(Jalalabad)、距離喀布爾西方僅約90公里的瓦爾達克省(Maidan Wardak)省會。

VIDEO: Afghans queue outside banks in Kabul as the Taliban race closer to a complete military takeover of the country pic.twitter.com/Wn9QJ4VueB