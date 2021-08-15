快訊／今增9例「2本土、7境外」　無人死亡

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增9例COVID-19確定病例，分別為例2本土及7例境外移入；另確診個案中無人死亡。

指揮中心表示，今日新增之2例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，均為40多歲女性，且均為無症狀感染。個案分布為臺北市1例、新北市1例；2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月13日累計公布14,637位確診個案中，已有13,172人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.0%。

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▲0815確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

▲0815疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(案15956、15957)、韓國(案15958)、波蘭(案15959)、南非(案15960)、阿拉伯聯合大公國(案15961)及立陶宛(案15962)入境，入境日介於8月1日至8月13日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,348,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,331,010例排除)，其中15,852例確診，分別為1,330例境外移入，14,469例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。