染Delta會有「長期新冠症候群」　張上淳：大多是呼吸功能狀況

記者趙于婷／台北報導

Delta肆虐全球，但最近國外有研究指出，Delta死亡率低，但患者不舒服症狀會超過一個月。對此，指揮中心表示，的確國外有很多資料顯示會有「長期新冠症候群」，特別是重症個案，但是台灣因為國內Delta個案比較少，多是境外移入，所以目前還看不出來是否有長期後遺症的差異。

▲中央流行疫情指揮中心召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心專家小組召集人張上淳說明，長期新冠症候群最多還是呼吸功能的狀況，特別是重症個案，呼吸功能受損，喘的時間會拉得比較長，有些會有倦怠感、容易疲倦等等。

張上淳說，確實國外報告有各式各樣的症狀，資料也顯示，不舒服會維持比較長的時間，而Delta也會有同樣狀況，但因為台灣國內Delta個案比較少，都是境外移入，所以目前還看不出來是否有長期後遺症的差異，還需要長期觀察。

另外，台灣疫苗持續短缺，台北市副市長蔡炳坤也指出，可能造成年輕人與年長者搶打疫苗，導致彼此有心結，也會造成地方壓力。指揮官陳時中也表示，年輕成年人跟長者之間，希望大家稍微忍耐一下，「我想這壓力大家都有，大家共同承擔，我們有任何進來的疫苗，會盡快往比較年輕年齡層做施打。」