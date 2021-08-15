葉男「野馬」是媽墊錢買的！父母心碎頻道歉　舅：他不是富少

記者沈繼昌、楊淑媛、戴若涵、閔文昱／桃園報導

桃園市磁磚小開、23歲葉姓設計師駕駛「野馬」跑車，闖紅燈撞飛21歲巫姓女騎士害命危，14日深夜遭法官裁定羈押。經營磁磚廠的舅舅稍早也表示，葉男的野馬大約在半年前購入，為二手車，款項由葉母先墊付，再從葉男每個月薪資中提撥部分還給葉母，強調「真的不是外界說的什麼富少啦！」

▲因高速撞擊下，葉男的野馬跑車車頭已扭曲變形，巫女所騎乘的機車更被撞成廢鐵，轉送長庚醫院後目前還未脫離險境。（圖／記者黃孟珍攝翻）

14日清晨6時許，葉男開著野馬跑車行駛在苗栗縣竹南鎮台1己線，造成巫女前額撕裂傷凹陷、顱內出血、右大腿粉碎性骨折，昏迷指數6，轉送林口長庚醫院急救，仍未脫離險境。事後葉男一連脫序行為，在IG頻發限動，自稱第一時間替女騎士急救有功，被逮後還比中指，也讓父母親傷透了心。

▲野馬男父母說兒子不覺得自己有錯，不斷幫闖禍的兒子道歉（圖／記者黃孟珍攝）

野馬男的父親接受訪問時說， 「我們對家屬感到很抱歉…經由側面了解，她的昏迷指數大概是6，我們也有表達我們想要慰問，但是因為我們今天一直在忙，所以大概是這樣」，野馬男父母說，「之後一定會找時間過去」、「會會會…這是一定要的」。

另外，葉男舅舅透露，葉男有相關精神問題，曾經試圖闖關被強制送醫到桃園療養院治療半年，但出院後卻認為自己沒有病，不肯乖乖吃藥，原先在公司上班時，狀況還很正常，但後來又開始找人吵架，1個多月前離職，葉男之前還會無緣無故回家罵父母，不久後就離家在外租屋，父母都不知道該如何找他，「葉男父母已經哭到流不出眼淚」。

▲野馬男舅舅在桃園經營一間磁磚廠。（圖／記者楊淑媛翻攝）

葉男舅舅也指出，葉男的野馬大約在半年前購入，為二手車，之前正常上下班時，葉都會把車停放在工廠路邊，附近民眾稱有看過野馬，但都正常駕駛。至於葉男買車的款項由葉母先墊付，再從葉男每個月薪資中提撥部分還給葉母，葉男舅舅強調，「真的不是外界說的什麼富少啦！」

據了解，事發後葉男父母透露想到醫院慰問被撞的巫姓女騎士，但巫女的姑姑直言，不希望對方前往醫院，「擔心弟弟（巫女父親）反彈」。巫女的姑姑受訪表示，事發至今都不敢讓巫女的爺爺知道此事，家屬每回想一次內心就痛一次，希望孩子快點清醒過來。

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