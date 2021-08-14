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小黃卡電子化！北榮自推「疫苗護照」　掃碼有望通行餐廳、機場

▲▼ 北榮研討會疫苗護照。（圖／翻攝台北榮總直播）

▲小黃卡電子化！北榮自推「疫苗護照」，掃碼有望通行餐廳、機場。（圖／翻攝北榮研討會直撥，下同）

記者嚴云岑／台北報導

台灣新冠疫苗覆蓋突破4成，超過900萬人接種過第一劑疫苗，但目前卻僅有健保APP能查到接種資訊，無法作為實際運用。台北榮總日前推出自研發、符合國際標準的「COVID-19疫苗接種紀錄APP」，將個人疫苗接種資訊以QR CODE呈現於手機介面，掃碼即可認證，長榮航空與生醫業者已投入測試。第六輪高端疫苗開打後，相關資訊也會納入APP中。

台北榮民總醫院今（14）日舉辦第六場「協力穩固COVID-19現下、儲備未來」線上研討會，邀請醫界、學界與生技界專家探討新冠肺炎疫苗進展與治療策略。台北榮總資訊室朱原嘉博士特別針對國人關心的「疫苗護照與健康區塊鏈」進行演講。

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朱原嘉表示，國人接種新冠疫苗後會拿到紙本黃卡，但如果不慎遺失，恐需透過繁瑣程序才能補發，因此希望透過數位化結合，打造個人QR CODE，未來只要出示讓業者掃描，就可進入機場、餐廳，也方便個人、醫院或其他單位作查驗使用，未來將整合至臺北榮總預約掛號APP內，出示接種證明將更便利。

▲▼ 北榮研討會疫苗護照。（圖／翻攝台北榮總直播）

▲北榮疫苗接種證明APP。

朱原嘉提到，北榮研發的「COVID-19疫苗接種紀錄APP」是參考歐洲推出的疫苗護照，記載資訊包括姓名、何時接種疫苗、疫苗名稱、批號、接種醫院、接種醫事人員，PCR檢測結果與廠牌也可一併呈現。

歐盟疫苗護照是在2021年1月發表接種證明元素、3月公開疫苗証明原型、4月訂定疫苗護照名稱，直到6月15日才在各國發放，7月1日上路實施，數位疫苗護照以QR CODE呈現，包含接種證明、檢驗證明與恢復證書，效期為一年，目前已有13個國家投入使用。

朱原嘉表示，台灣如歐盟般推出跨國疫苗護照，是因為電子病歷缺乏統一規格，資料介接方式也不一，加上難以支援行動裝置，種種限制都讓在打「國際盃」上受阻。因此，衛福部已計畫推動醫療資料交換標準FIHR，將疫苗資料、健康問卷透過區塊鏈整合，之後有望與國際串接。而目前北榮疫苗護照僅列入AZ與莫德納疫苗，朱原嘉表示，當高端疫苗開打後，相關資訊也會一併納入。

▲▼ 北榮研討會疫苗護照。（圖／翻攝台北榮總直播）

▲長榮航空也使用北榮研發APP進行認證測試。

今日北榮研討會講述多項智慧醫療議題，北榮醫研部醫師楊智傑也在「智慧醫療於防疫運用」主題中分享隱形低血氧平台的創建與運用。

楊智傑說，該平台的建置，是因5月中旬新冠肺炎爆發社區感染後，出現多起隱形缺氧死亡案例，北榮團隊因此與中華電信合作，把衛福部核准的醫療行血氧偵測計透過智慧型手機APP每分鐘自動上傳雲端，讓護理站可即時監控血氧心律，一但血氧低於90%就會發布警告。

隱形低血氧平台在新北聯醫三重院區與陽明交大醫院投入使用，6月7日至7月中，共收到逾2.4萬筆數據，未來可作為研究使用。楊智傑說，平台監測也發現，新冠患者血氧濃度變化很快，可能在10幾分鐘就從正常值掉到7~8成，若只靠傳統的生理量測，可能會導致病況一發不可收拾，而透過即時監測與介入，讓血氧濃度恢復正常，就是平台創建主要目的。

▼北榮隱形低血氧平台監測數據。

▲▼ 北榮研討會疫苗護照。（圖／翻攝台北榮總直播）

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