野馬男傷勢曝！對撞女騎士害昏迷送醫　他皮肉傷喊：再租一台野馬

▲野馬車主葉男發生車禍，跑車報銷。（圖／翻攝葉男IG）

記者黃孟珍、陳凱力、陳韻如／苗栗報導

日前說要「「槍殺陳時中」的葉姓設計師14日突然在IG上發出照片，表示自己在苗栗竹南發生車禍，野馬跑車撞到報銷，還有一名女騎士遭到波及，目前女子在醫院治療，傷況不明。事後，葉男還不斷在IG上PO文，除了公開他的傷勢外，還喊話要再租一台野馬，等到他的車重新打造後再換回來。

據了解，葉男自稱是設計師，8日上午自桃園開著近197萬的野馬跑車到台南，但卻不斷逆向、闖紅燈，嚇得用路人急忙閃避，誇張行徑立刻引起警方注意。荒謬的是，葉男的離譜行徑還不只這樁，在危險駕駛前一天，才因在IG限動發文恐嚇陳時中，嗆聲要「開槍、放血放到死」，因此遭桃園警方送辦。

▲葉男傷勢曝光，僅僅受到皮肉傷，事後還喊要再租一台野馬。（圖／翻攝葉男IG）

然而，事情尚未落幕，葉男14日又在臉書狂發限時動態，透露自己時速200公里，從南港僅僅花了36分鐘就抵達苗栗，但卻在竹南發生車禍，還將一名女騎士撞飛，「我的速度，跟她的速度，剛剛好就是100%死角」，而他的黃色野馬也因此車頭撞爛，但他僅受到輕傷。

透過葉男的限時動態可以發現，女騎士狀況似乎不太樂觀，頭部受到撞擊後陷入昏迷，但誇張的是，葉男竟還說，女騎士「撞到的是右腦部的頭殼，那邊骨頭很硬，基本上沒傷到大腦的任何運作」。

除此之外，葉男僅僅受到皮肉傷，而他事後還喊話，「我先租一台野馬，等我的車全部重新再打造，再換回來！感謝喔！幫我停在苗栗尚順育樂世界，我選一台我喜歡的開，借用一下，感謝大善人」等語，誇張行徑令人咋舌。

警方初步了解，這起車禍發生在今天清晨6時許，事故地點位於台一己線，雙方均無酒駕，整起事故為汽、機車對撞，女騎士當場昏迷，目前送為恭醫院急救，而葉男則是在分局筆錄中，確切事故原因還有待釐清。