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長期推廣台灣文創住房美學　承億文旅實踐「飯店即是美術館」

▲承億文旅推廣台灣文創，實踐「飯店即是美術館」的文化美學。（圖／承億文旅提供）

▲▼承億文旅長期推廣台灣文創，旗下六飯店實踐「飯店即是美術館」的文化美學。（圖／承億文旅提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內文創旅店龍頭—承億文旅創立以來，推廣台灣在地文化不遺餘力，不僅在全台各分館融入當地文化元素，旅店大廳皆設有台灣文創品牌策展，宛如小型美術館。更藉由每季嚴選在地品牌、設計，與不同的新銳藝術家、在地職人合作展出，用雙向式展覽與旅人分享在地藝術特色。近期，承億文旅旗下飯店分別與「台灣手藺」、「只有蕨FERN ONLY」 、「禾沐HoMU」、「椪茶PONTEA」、「來好Lai Hao」及「Good Form好造形」合作展出，期盼讓藝術融入旅行，讓更多旅人見證台灣的設計力，實踐「飯店即是美術館」的文化美學理念。

▲承億文旅推廣台灣文創，實踐「飯店即是美術館」的文化美學。（圖／承億文旅提供）


承億文旅將旗下分館「嘉義商旅」飯店大廳打造為旅人藝術交流平台，與來自苗栗苑裡「台灣手藺」合作，推廣傳統的藺編工藝；日治時期的苑裡地區，家家戶戶都在製作藺編品，但隨著社會工業化，塑膠品漸漸地取代藺編，也促使產業逐漸凋零。十多年前，苑裡在地居民為了將藺編工藝保存下來，自組「台灣藺草學會」，致力於保存、推廣藺編工藝，經過多年努力，目前已有數十位藺編工藝師重拾當年的技藝，更成立了工藝品牌，期盼賦予傳統工藝新風貌。

▲承億文旅推廣台灣文創，實踐「飯店即是美術館」的文化美學。（圖／承億文旅提供）

旗下「墾丁雅客小半島」則與土地植物系質感品牌聯手策展，策展緣由來自台灣島嶼孕育著四億年的古老植物，更擁有全世界87％的蕨類家族們，「只有蕨FERN ONLY」運用其優勢，以蕨類打造成生活家飾品牌，以呈現植物的細膩質感為主題，搭配東方水墨以及虛實意境之元素；獨立插畫品牌「椪茶PONTEA」作者設愛動、植物，畫作主要圍繞在生活中的貓與植物，以柔和色調呈現，讓人備感療癒。

▲承億文旅推廣台灣文創，實踐「飯店即是美術館」的文化美學。（圖／承億文旅提供）


台中，億文旅台中鳥日子與「禾沐HoMU」合作以純手工製成木頭家居品，透過職人用心體會台灣的溫度，再融入商品設計中，從細膩之處傳遞溫暖。位在淡水河畔邊的「承億文旅淡水吹風」攜手「來好Lai Hao」設計品牌，主張新舊融合、台灣再生，「來好Lai Hao」在現代與傳統、新潮與復古之間，以台灣為初心，重新定義台灣文化，並展現島嶼熱情；而「Good Form好造形」則是一群喜歡發掘不同的物料的職人，以傳統手作工藝，經過多道繁雜的處理過程，讓物品成為有層次感，卻實用、耐用，並在「承億文旅花蓮山知道」飯店大廳推出快閃展覽。

▲承億文旅推廣台灣文創，實踐「飯店即是美術館」的文化美學。（圖／承億文旅提供）

承億文旅全台6館開幕至今，已舉辦過上百場展覽，平均每年創造超過50萬人的觀展人流，承億文旅以實際行動推動台灣在地原創藝術，除此之外，承億文旅推出「承億選物住房專案」，即日起至8月31日止，凡入住旗下分館，即可用選物加價方式，享受美好旅程之餘，更可獲得承億文旅與藝術家策展的嚴選商品，包含茄芷袋、鐵窗花磁鐵、藺編飲料提袋、磨石杯墊…等具台味的特色文創商品。

▲承億文旅推廣台灣文創，實踐「飯店即是美術館」的文化美學。（圖／承億文旅提供）

▲承億文旅推廣台灣文創，實踐「飯店即是美術館」的文化美學。（圖／承億文旅提供）

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