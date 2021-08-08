承億文旅致敬抗疫英雄　「醫護軍警消」最低999元

▲承億文旅隨疫情趨緩後釋多款優惠方案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為期近2個月的三級警戒，讓全台繃緊神經防疫，隨著國內疫情趨緩，國內文創旅店龍頭品牌—承億文旅為向抗疫英雄致敬，推出適用全台6分館的多款優惠方案，即日起醫護軍警消訂房，不分平、假日享有最低999元優惠房價，學生憑證入住最低打8折，親子共遊小孩免費等優惠。

▲承億文旅隨疫情趨緩後釋多款優惠方案，優惠房價挺醫護軍警消。（圖／記者翁伊森翻攝）

承億文旅期盼成為抗疫前線人員最溫暖的倚靠，即日起至9月30日，凡是醫、護、軍、警、消持有效識別證，即可享有承億文旅全台6館不分平假日最低999元（含早餐）限量優惠，讓辛苦的第一線抗疫英雄能夠放下緊繃，讓承億好好款待。



承億文旅同時看好疫情降級後的暑假出遊潮，推出學生暢遊、親子同樂方案；即日起至9月30日，凡4人入住持高中職以上（含大學進修部、碩士班、在職專班）學生證，即享有全台6館平日8折、假日9折優惠。親子同樂方案，則是主打大人出遊小孩免錢，即日起至9月17日，凡是12歲（含）以下一位兒童入住承億文旅全台6分館，即享平日兒童免費入住（含早餐）。

承億文旅堅持當好旅人異地的歸屬，以實質優惠帶著全民深度旅遊，放鬆身心。接下來，承億文旅九月以「東方宗教文化」為主題的日月潭新館「承億文旅潭日月」即將開幕，與高雄市文化局共同打造圖書館結合文創的五星級飯店「承億酒店」也將在明年初試營運。

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